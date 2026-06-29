Жара проверяет на прочность: что чаще всего приводит к вызову «скорой»?

У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице, чаще в случаях, когда весь день или большая его часть проводилась на улице в играх или у водоемов на жаре и на солнце. Чаще всего дополнительно констатировалось недостаточное потребление жидкости.

Аналогичные вызовы были зарегистрированы и в группе взрослых. В свою очередь, среди молодежи самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности, в результате чего происходил перегрев и требовалась медицинская помощь.

В ряде ситуаций и взрослые длительное время выполняли физическую работу на улице в жару, после чего появлялись проблемы со здоровьем.

Вызовы поступали и к пожилым людям, у которых жалобы начинались во время пребывания в нагретых помещениях. Служба призывает в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться в их самочувствии.

NMPD указывает, что в большинстве случаев потребление жидкости было недостаточным, а иногда ее в течение дня не употребляли вовсе.

В службе напоминают, что в жаркую погоду жидкость нужно употреблять регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Также в дневное время, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы.