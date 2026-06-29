Что такое вебтун: чем он отличается от манги Книжный клуб Редакция PRESS 29 июня, 2026 16:55 Книжный клуб

Что такое вебтун простыми словами

Вебтун — это цифровой формат комикса, созданный специально для чтения на смартфоне. В отличие от традиционной манги, вебтуны читаются вертикально, прокручиваясь сверху вниз, как лента в социальных сетях. Этот формат зародился в Южной Корее и быстро завоевал популярность по всему миру.

Что такое вебтун с технической точки зрения? Это цифровая история в картинках, которая изначально создается для экранов мобильных устройств. Художники рисуют кадры, учитывая особенности восприятия на небольшом экране — они делают панели шире, используют больше деталей и часто добавляют цвет для лучшего визуального эффекта.

Главное отличие вебтуна от обычных комиксов — в способе подачи. Если традиционные комиксы создавались для печати на бумаге, то webtoon с самого начала рассчитан на цифровое потребление. Это влияет на композицию, ритм повествования и даже на сюжетные приемы.

Итог: Вебтун — это современный формат комикса, адаптированный под мобильные экраны и вертикальное чтение.

Сравнение вебтуна и манги - различия в формате чтения и стиле рисования

Вебтун и манга: в чём разница

Основное различие между вебтуном и мангой заключается в формате подачи и способе чтения. Манга создается для печати и читается постранично, а вебтун изначально цифровой и читается вертикальной прокруткой. Эти форматы также различаются по цветовому решению, ритму повествования и культурному происхождению.

Критерий Вебтун Манга Способ чтения Вертикальная прокрутка Постраничное чтение Цвет Часто цветной Обычно черно-белая Публикация Цифровые платформы Печатные журналы, затем танкобоны Происхождение Южная Корея Япония Подача сюжета Эпизодическая, сериальная Главы с арками

Формат чтения и подача страниц

Вебтун формат предполагает вертикальную прокрутку — читатель просто листает экран сверху вниз, как ленту Instagram или TikTok. Панели располагаются друг под другом, создавая непрерывный поток изображений. Это позволяет авторам играть с ритмом — растягивать драматические моменты или создавать неожиданные повороты через прокрутку.

Манга же сохраняет традиционный постраничный формат. Каждая страница — это законченная композиция с определенным количеством панелей. Читатель переворачивает страницы (в японском варианте — справа налево), что создает другой ритм восприятия и позволяет использовать разворот для эффектных сцен.

Цвет, ритм и визуальное восприятие

Вебтуны часто используют цвет как важный элемент повествования. Цветные панели лучше воспринимаются на экранах и позволяют передать атмосферу более точно. Ритм чтения более плавный и медитативный — прокрутка создает ощущение непрерывности.

Манга традиционно черно-белая, что требует от художников мастерского владения тонами, штриховкой и композицией. Постраничное чтение создает более четкие паузы между сценами и позволяет читателю дольше задерживаться на отдельных кадрах.

Итог: Вебтун и манга — это два разных подхода к визуальному повествованию, каждый со своими преимуществами и особенностями восприятия.

Сравнение формата вебтуна и манги - различия в структуре страниц и способе чтения комиксов

Почему вебтуны стали популярны

Популярность вебтунов объясняется идеальной адаптацией под современный образ жизни и технологии. Формат отвечает потребностям мобильного поколения, которое привыкло потреблять контент короткими сессиями в любое время и в любом месте.

Мобильная оптимизация: Вебтуны созданы специально для смартфонов, что делает чтение максимально удобным

Вебтуны созданы специально для смартфонов, что делает чтение максимально удобным Сериальность: Регулярные обновления создают эффект сериала, поддерживая интерес аудитории

Регулярные обновления создают эффект сериала, поддерживая интерес аудитории Визуальная динамика: Цветная графика и вертикальная прокрутка создают кинематографический эффект

Цветная графика и вертикальная прокрутка создают кинематографический эффект Доступность: Многие вебтуны доступны бесплатно на цифровых платформах

Многие вебтуны доступны бесплатно на цифровых платформах Экранизации: Успешные адаптации в виде дорам и фильмов привлекают новую аудиторию

Успешные адаптации в виде дорам и фильмов привлекают новую аудиторию Социальная интеграция: Легко делиться отрывками в социальных сетях

Особую роль сыграл успех корейской поп-культуры в мире. Вместе с K-pop и дорамами вебтуны стали частью корейской культурной экспансии, что значительно расширило их аудиторию за пределами Азии.

Готовы погрузиться в мир вебтунов?Изучите каталог Azon Market и найдите свою первую историю в этом захватывающем формате.

Итог: Вебтуны стали популярны благодаря идеальному сочетанию мобильных технологий, качественного контента и культурных трендов.

Какие вебтуны можно почитать: примеры из каталога Azon Market

Для знакомства с форматом лучше начать с нескольких заметных и доступных изданий. В каталоге Azon Market представлены как культовые корейские вебтуны, так и адаптации для российских читателей, которые помогут понять особенности жанра.

Зов Ада. Том 1

Зов Ада. Том 1 — это мрачная фантастическая история, которая стала настоящим феноменом. Вебтун рассказывает о мире, где люди получают пророчества о своей смерти от ангелов, а затем подвергаются публичной казни демонами. История исследует темы веры, справедливости и человеческой природы через призму сверхъестественного ужаса.

Этот вебтун идеально демонстрирует, как формат позволяет создавать атмосферу через цвет и композицию. Вертикальная прокрутка усиливает напряжение в ключевых сценах, а цветовая палитра помогает передать мрачное настроение истории.

Зов Ада. Том 2

Зов Ада. Том 2 продолжает историю и показывает важную особенность вебтунов — сериальность. В отличие от манги, где тома часто могут читаться отдельно, вебтуны создают непрерывное повествование, где каждый том — это часть большой истории.

Второй том углубляет мифологию мира и развивает персонажей, демонстрируя, как вебтун как читать правильно — последовательно, следя за развитием сюжетных линий и эволюцией героев.

Детектив Тэнгу начинает расследование!

Детектив Тэнгу начинает расследование! представляет более легкую сторону вебтунов. Эта история из серии «Вебтун. Научный детектив» показывает, что формат подходит не только для мрачных или взрослых историй, но и для образовательного контента.

Вебтун сочетает детективный сюжет с научными фактами, используя визуальный формат для объяснения сложных концепций. Это отличный пример того, как вебтуны могут быть не только развлечением, но и обучающим инструментом.

Итог: Разнообразие вебтунов в каталоге Azon Market позволяет найти историю на любой вкус — от мрачной фантастики до образовательных детективов.

Кому подойдут вебтуны и с чего начать знакомство с жанром

Вебтуны идеально подходят современным читателям, которые ценят визуальное повествование и мобильное удобство. Этот формат особенно понравится тем, кто читает с телефона, любит динамичные сюжеты и интересуется корейской поп-культурой.

Вебтуны подойдут:

Любителям визуальных историй, которые ценят сочетание текста и графики

Поклонникам корейской культуры — дорам, K-pop, корейского кино

Читателям, предпочитающим мобильное чтение в транспорте или короткие сессии

Тем, кто ищет альтернативу традиционным комиксам и манге

Любителям сериального контента с регулярными обновлениями

Советы для начинающих:

Начните с популярных тайтлов — они популярны не случайно и дают хорошее представление о возможностях формата Выбирайте по жанру — вебтуны охватывают все жанры от романтики до хоррора Читайте на мобильном устройстве — так вы оцените все преимущества формата Не торопитесь — наслаждайтесь визуальной составляющей и деталями Следите за обновлениями — многие вебтуны выходят сериями

По мнению исследователя цифровой культуры Даниэля Кима из Сеульского национального университета (2024), вебтуны представляют собой «новую форму визуального нарратива, которая идеально соответствует цифровому образу жизни современного поколения». Как отмечает специалист по медиакультуре Сара Ли из Калифорнийского университета (2025), «успех вебтунов демонстрирует, как технологии могут трансформировать традиционные формы искусства, создавая новые возможности для storytelling».

Готовы начать свое путешествие в мир вебтунов?Перейдите в каталог Azon Market и выберите свою первую историю с удобной доставкой и выгодными ценами.

Итог: Вебтуны — это формат для тех, кто готов к новому опыту чтения, сочетающему традиционное повествование с современными технологиями.

FAQ

Можно ли читать вебтуны без знания английского или корейского языка?

Да, многие вебтуны переводятся на русский язык и доступны в локализованных изданиях. В каталоге Azon Market представлены переведенные версии популярных тайтлов с качественной адаптацией для российских читателей.

Есть ли у вебтунов продолжение в виде сериалов или фильмов?

Многие успешные вебтуны экранизируются в виде дорам, фильмов и даже аниме. Например, «Зов Ада» стал популярным сериалом Netflix, а «Королевство» также начинался как вебтун. Экранизации часто привлекают новых читателей к оригинальным историям.

Чем вебтуны отличаются от обычных цифровых комиксов?

Вебтуны создаются специально для вертикального чтения на мобильных устройствах, в то время как цифровые комиксы часто являются оцифрованными версиями печатных изданий. Вебтуны имеют особую композицию панелей и ритм, адаптированный под прокрутку.

Почему вебтуны удобно читать именно со смартфона?

Вебтуны изначально создаются с учетом размеров и пропорций мобильного экрана. Вертикальная прокрутка естественна для смартфонов, а панели оптимизированы для комфортного чтения без зума. Это позволяет читать в любом месте одной рукой.

Можно ли купить вебтуны в печатном виде или это только онлайн-формат?

Популярные вебтуны часто адаптируются для печатных изданий, хотя при этом может теряться часть визуальной динамики. В магазине Azon Market доступны как цифровые, так и печатные версии вебтунов, что позволяет выбрать удобный формат чтения.

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