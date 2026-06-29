Две недели искали сбежавшего жирафа. А когда нашли, сначала не поверили своим глазам

Самое забавное, что несколькими днями раньше уже появилась новость, будто беглянку нашли. Но радоваться оказалось рано. Информация не подтвердилась, и поиски пришлось продолжить.

Отыскать длинноногую путешественницу удалось только с воздуха. Во время облёта местности её заметили всего в нескольких километрах от ранчо, откуда она когда-то ушла.

Шериф округа сообщил, что Грейси жива и чувствует себя хорошо. За время своих странствий она успела стать настоящей местной знаменитостью, а жители с интересом следили за каждым сообщением о её приключениях.

Не каждый день полицейским приходится разыскивать жирафа. Но именно такая операция несколько дней была одной из главных забот небольшого округа в Техасе.

Теперь история закончилась благополучно. Грейси снова дома, а местные жители получили ещё одну необычную историю, которую будут вспоминать очень долго.