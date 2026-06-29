Гаусс запомнился своей зарплатой, а что платят следующему главе airBaltic

Гаусс в 2024 году в целом получил зарплату 838 568 евро, таким образом, его средний месячный доход составил около 69 881 евро, свидетельствует поданная Гауссом декларация о доходах должностного лица за 2024 год.

Точный размер вознаграждения Хильдена можно будет узнать, когда он подаст декларацию за 2026 год.

Председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов сказал агентству ЛЕТА, что для Хильдена не установлен испытательный срок и ему назначена фиксированная зарплата. Он уточнил, что возможны некоторые расхождения между месячной зарплатой и задекларированными доходами, так как это зависит и от того, включаются ли в доходы компенсированные расходы, например, на аренду жилья.

Мартынов добавил, что руководитель "airBaltic" был выбран на международном конкурсе, на который подали заявки более 40 кандидатов из нескольких стран, и выбор сделала конкурсная номинационная комиссия. "В последнем туре конкурса кандидаты озвучили свои зарплатные амбиции, поэтому с этой точки зрения данное вознаграждение определено объективно. В том числе оно соответствует ситуации в "airBaltic", задачам нового руководителя и уровню в международной среде", - сказал Мартынов.

Декларация также свидетельствует, что в конце прошлого года Хильден накопил в двух банках в общей сложности 393 426 евро. В том числе в финском "Bank Pirkanmaa" у него в конце 2025 года были безналичные накопления в размере 111 012 евро, а в шведском "SEB Bank" у него были накопления в размере 3 056 141 шведской кроны (282 414 евро).

В то же время долговые обязательства Хильдена на конец прошлого года составляли 458 954 евро.

Также он выдал два займа, сумма которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат - на 140 000 евро и 54 000 евро соответственно.

В конце декабря прошлого года ему принадлежали финансовые инструменты на сумму 365 049 евро. Хильден указал, что у него есть вложения как в частные пенсионные фонды, так и в накопительное страхование жизни.

В конце прошлого года в собственности Хильдена было строение в Тампере (Финляндия), и в совместной собственности два строения в Финляндии - в Туусуле и Кангасале. Также он арендовал квартиру в Риге.

В конце прошлого года в его собственности также было три автомобиля, в том числе BMW 2017 и 2024 годов выпуска и "Chevrolet" 2017 года выпуска. Ему также принадлежали мотоцикл "Honda" 2018 года выпуска и мотоцикл "Harley Davidson" 2022 года выпуска, а также квадроцикл "BRP Can-Am" 2022 года, лодка "Marino" 2019 года и гидроцикл "Sea-Doo" 2024 года.

Хильден указал, что он является членом правления в двух зарегистрированных в Финляндии предприятиях - "Hilden Invest" и "Habitus Hilden".

Хильден 1 декабря 2025 года приступил к работе в должности исполнительного директора "airBaltic".

Также сообщалось, что совет "airBaltic" 7 апреля прошлого года решил освободить от должности председателя правления и исполнительного директора авиакомпании Гаусса, который работал на этой должности с 1 ноября 2011 года.