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Военного, грозившего Путину мятежом, отправили под арест из-за экстремистской (или нацистской) символики

© Meduza.io 29 июня, 2026 14:35

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Россошанский районный суд Воронежской области арестовал военного Александра Лунина по административной статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики (20.3 КоАП), обратила внимание «Верстка».

Сообщение об аресте Лунина на 11 суток появилось в связанном с ним телеграм-канале 27 июня. В нем не уточнялось, что стало причиной ареста. Информация о деле появилась на сайте суда только через двое суток, утром 29 июня.

В суде «Верстке» отказались раскрыть подробности, заявив, что «такие дела не подлежат разглашению». Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 суток ареста.

Александр Лунин — военный, который активно публиковал в соцсетях обращения к Владимиру Путину. В одном из них он пригрозил военным мятежом, если ему не позволят встретиться с президентом России в прямом эфире для того, чтобы он смог рассказать «всю правду, что у нас сейчас происходит в стране». Только за сутки это обращение собрало более 10 миллионов просмотров. Через три дня появились сообщения, что в доме Лунина прошел обыск, а затем его задержали и отправили под административный арест. В Кремле говорили, что с обращением пока не ознакомились, но в нем «достаточно странные формулировки».

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