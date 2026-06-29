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Вероятность нападения России на Балтию сейчас низкая: эксперты успокаивают

Редакция PRESS 29 июня, 2026 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по защите Сатверсме (БЗС).

Как указало бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общество.

Цель такого давления - добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования. Для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологически-информационные кампании против западных стран, отметили в БЗС.

Однако, как указало бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низка.

Как отмечает БЗС, усиление давления России на НАТО, вероятно, в значительной степени связано с ее неспособностью добиться военных успехов в Украине, а также с растущим внутриполитическим и экономическим давлением на режим Владимира Путина.

Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка. У России нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает бюро.

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