Кулбергс лично ищет кандидата на должность главы Госканцелярии

Если же такого кандидата найти не удастся, будет организован повторный конкурс.

Как сообщалось, 18 июня Сейм в окончательном чтении поддержал предложение исключить из закона о государственной гражданской службе норму, которая устанавливала обязанность проводить конкурс в случаях, когда руководитель учреждения освобождается от должности по обоюдному согласию.

Таким образом, в дальнейшем в определенных случаях можно будет перевести на освободившуюся должность чиновника с другой должности, если это будет обосновано государственными интересами, тем самым обеспечив непрерывность работы учреждений. Ранее в таких ситуациях действовало обязательно требование проводить открытый конкурс.

Предложенные депутатами коалиции поправки предусматривают также возможность для премьер-министра назначать руководителя Госканцелярии без конкурса.

Как сообщалось, предыдущий директор Госканцелярии Райвис Кронбергс в мае был задержан по так называемому делу лесопромышленников. Сначала он был отстранен от должности, а позже стороны достигли соглашения, что Кронбергс покинет пост.

29 мая был объявлен конкурс на должность руководителя канцелярии, который должен был проходить в три тура, но завершился уже после первого, так как конкурсная комиссия, рассмотрев поданные претендентами документы и их соответствие выдвинутым требованиям, решила не выдвигать ни одного из шести кандидатов во второй тур.

До назначения нового руководителя Госканцелярии эти обязанности исполняет заместитель директора по правовым вопросам Инесе Гайлите.