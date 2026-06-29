Грязно и нет горячей воды: ПВС закрыла нелегальный склад продовольствия в Риге

В службе отмечают, что ПВС, проверяя информацию о возможном участии в обороте продуктов питания без регистрации, провела проверку на складе на улице Сникерес.

В ходе проверки было констатировано, что, хотя у "Topfruit" есть зарегистрированный ПВС склад на улице Гайзиня, фактическая деятельность предприятия ведется на улице Сникерес, где склад был закрыт решением ПВС два года назад.

Как сообщила ПВС, в момент проверки на этом складе в помещениях и условиях, не соответствующих гигиеническим требованиям и с риском загрязнения продуктов питания, фасовалась черешня.

На складе была обнаружена не только грязь в помещениях и на оборудовании, но и, например, отсутствие горячей воды не только в помещениях, где происходит фасовка продукции, но и в санузлах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, что является существенным фактором при работе с продуктами питания. Работники также не прошли обязательный медосмотр.

Также в ходе проверки ПВС обнаружила черешню в ящиках без маркировки, которая позволила бы установить ее происхождение. По результатам проверки составлен акт о приостановке распространения продуктов питания и изъяты три тонны черешни.

За невыполнение законных требований должностных лиц и нарушения гигиенических требований ПВС начала процесс об административном правонарушении.

Согласно данным "Firmas.lv", в 2025 году ООО "Topfruit" работало с оборотом в размере 3,805 млн евро, что на 35,8% больше, чем годом ранее, а убытки предприятия составили 167 016 евро по сравнению с прибылью годом ранее.

Предприятие зарегистрировано в 2014 году, его основной капитал составляет 2800 евро. "Topfruit" в равных долях принадлежит Андрею Парамонову и Игорю Виноградову. Основная деятельность предприятия - оптовая торговля фруктами и овощами.