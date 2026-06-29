Чай может охладить, а пиво лучше не надо: что на самом деле пить в жару

Главный совет врачей звучит скучно, но работает: пить регулярно в течение дня. Для большинства людей лучшим вариантом остаётся обычная вода.

Почему это так важно? Когда температура растёт, тело охлаждается в основном через пот. Вместе с ним уходит не только вода, но и небольшое количество солей. Если человек просто сидит дома или недолго выходит на улицу, специальные напитки с электролитами обычно не нужны. Но при долгой прогулке, физической работе, спорте или сильном потоотделении они могут пригодиться.

С чаем всё неожиданнее. Горячий напиток действительно может помочь телу охлаждаться: он усиливает потоотделение, а испарение пота забирает тепло с кожи. Но есть условие. Это работает, когда пот успевает испаряться. В душном помещении или при высокой влажности горячий чай скорее добавит дискомфорта.

А вот алкоголь в жару — плохой союзник. Пиво может казаться освежающим, но алкоголь повышает риск обезвоживания, мешает телу нормально справляться с перегревом и может усиливать головокружение. Особенно опасно пить на солнце или после долгого пребывания на жаре.

Медики советуют обращать внимание не только на жажду. Тревожные признаки перегрева и обезвоживания: сильная слабость, головокружение, головная боль, тошнота, рвота, судороги, очень сильная жажда, спутанность сознания, обморок или необычное поведение.

Если человеку стало плохо, его нужно увести в прохладу, дать воды маленькими глотками, ослабить тесную одежду и охлаждать кожу. Если состояние не улучшается, появляется спутанность сознания, обморок или человек перестаёт нормально реагировать, это уже повод срочно вызывать медиков.

Главное правило простое: пить понемногу и заранее. В жару организм не ждёт, пока мы вспомним о бутылке воды. Он уже работает в аварийном режиме.