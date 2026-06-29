Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Июня Завтра: Paulis, Pauls, Pavils, Peteris
Доступность

«Никто не будет нам указывать, кого почитать»: продолжение скандала между Украиной и Польшей (1)

© Deutsche Welle 29 июня, 2026 10:58

Важно 1 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 июня, призвал парламент страны учредить новую награду - орден Европы, а также создать Украинский национальный пантеон героев. Об этом президент Украины заявил на выступлении по случаю празднования Дня конституции Украины.

"Имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием со стороны государства", - заявил Зеленский, описывая суть пантеона. Далее он добавил, что "никто и никогда не будет указывать, как нам жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев почитать".

Эти слова прозвучали на фоне продолжающегося дипломатического конфликта между Украиной и Польшей из-за решения Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (Украинской повстанческой армии). Такой шаг Киева был резко раскритикован в Варшаве, являющейся - одним из главных союзников Украины в обороне от российского вторжения. В Польше УПА в первую очередь связывают с Волынской резней - массовым убийством поляков в годы Второй мировой войны. Варшава официально признала эти события геноцидом. 

Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото слева) в ответ на действия Зеленского лишил его высшей награды Польши - ордена Белого орла. Зеленский попытался сыронизировать, заявив, что орден не отзывали у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шрёдера и что Украина "не будет с этим спорить". Варшава в ответ отметила, что награду не отзывают посмертно, а Шрёдер не совершал действий, оскорблявших польский народ.

Польская оппозиция на фоне скандала призывает не пускать Украину в ЕС

Врученные Польшей награды вслед за Зеленским вернул ряд его сподвижников. В Польше, в свою очередь, также нашлись политики, вернувшие государственные награды Украины Киеву. Среди них - лидер национал-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский.

Качьинский, чья партия сейчас находится в оппозиции, также обратился к правительству с призывом заблокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Газета Financial Times пишет, что ПиС, по-видимому, таким образом среди прочего пытается заручиться поддержкой ряда избирателей перед парламентскими выборами, которые пройдут в Польше в октябре 2027 года. 

Согласно проведенному в середине июня в Польше опросу, 58,3 процента граждан считают отношение Зеленского к полякам негативным. Противоположного мнения придерживается 30,1 процента опрошенных. При этом лишение Зеленского награды, судя по последним рейтингам Навроцкого, поляки приняли благосклонно - президенту Польши в конце июня в той или иной степени доверяли 54,8% жителей страны, это стало его рекордным рейтингом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Жена, сын и дочь аргентинского футболиста погибли при землетрясении в Венесуэле
Важно

Жена, сын и дочь аргентинского футболиста погибли при землетрясении в Венесуэле

Латвийцев начинают переводить на 40-часовую неделю — с потерей в зарплате: с кого начнут?
Важно

Латвийцев начинают переводить на 40-часовую неделю — с потерей в зарплате: с кого начнут?

«Я сегодня поймала вора, крадущего накопления с карт «Rimi»: рижанка поделилась опытом
Важно

«Я сегодня поймала вора, крадущего накопления с карт «Rimi»: рижанка поделилась опытом

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Грязно и нет горячей воды: ПВС закрыла нелегальный склад продовольствия в Риге (1)

Важно 12:53

Важно 1 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила деятельность нелегального склада ООО "Topfruit" на улице Сникерес в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила деятельность нелегального склада ООО "Topfruit" на улице Сникерес в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

Читать
Загрузка

По Латвии — на поезде: личный опыт (1)

Латвийские вести 12:48

Латвийские вести 1 комментариев

В летние дни латвийцы стараются хотя бы на выходные выбраться из дома. Зарядиться бодростью, набраться позитивных эмоций. Одни едут по знакомым местам - Юрмала, Сигулда. Другие выбирают новые маршруты. А их немало. Наш автор рассказывает о тех местах, где побывал сам. Одно из их преимуществ – всюду можно доехать поездом. Сегодня, когда цены на топливо растут на глазах и поездка на автомобиле все дороже, это немаловажно...

В летние дни латвийцы стараются хотя бы на выходные выбраться из дома. Зарядиться бодростью, набраться позитивных эмоций. Одни едут по знакомым местам - Юрмала, Сигулда. Другие выбирают новые маршруты. А их немало. Наш автор рассказывает о тех местах, где побывал сам. Одно из их преимуществ – всюду можно доехать поездом. Сегодня, когда цены на топливо растут на глазах и поездка на автомобиле все дороже, это немаловажно...

Читать

Кулбергс лично ищет кандидата на должность главы Госканцелярии (1)

Новости Латвии 12:40

Новости Латвии 1 комментариев

Если президент Эдгар Ринкевич провозгласит поправки к закону о государственной гражданской службе, премьер-министр Андрис Кулбергс надеется найти подходящего кандидата на должность директора Государственной канцелярии из числа уже работающих в госуправлении, сообщила агентству ЛЕТА консультант по коммуникации главы правительства Элина Шверна.

Если президент Эдгар Ринкевич провозгласит поправки к закону о государственной гражданской службе, премьер-министр Андрис Кулбергс надеется найти подходящего кандидата на должность директора Государственной канцелярии из числа уже работающих в госуправлении, сообщила агентству ЛЕТА консультант по коммуникации главы правительства Элина Шверна.

Читать

«Мир через силу»: Миериня выступила на парламентском саммите НАТО (1)

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии 1 комментариев

Сильное и единое НАТО сейчас важнее, чем когда-либо, заявила спикер Сейма Дайга Миериня, обращаясь к своим коллегам на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Сильное и единое НАТО сейчас важнее, чем когда-либо, заявила спикер Сейма Дайга Миериня, обращаясь к своим коллегам на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Читать

Шуваев, Лаце, Расима — «Прогрессивные» назвали лидеров списка на выборы (1)

Важно 12:36

Важно 1 комментариев

Лидерами списка кандидатов политической партии «Прогрессивные» на выборах в 15-й Сейм станут Андрис Шуваев, Агнесе Лаце, Лейла Расима, Андрис Спрудс и Атис Швинка, — об этом в понедельник на мероприятии партии сообщил Шуваев.

Лидерами списка кандидатов политической партии «Прогрессивные» на выборах в 15-й Сейм станут Андрис Шуваев, Агнесе Лаце, Лейла Расима, Андрис Спрудс и Атис Швинка, — об этом в понедельник на мероприятии партии сообщил Шуваев.

Читать

Их уже почти перестали искать: отец и сын провели под завалами четыре дня и выжили (1)

Всюду жизнь 12:23

Всюду жизнь 1 комментариев

Когда после сильных землетрясений в Венесуэле шансы найти выживших начали стремительно уменьшаться, спасатели услышали то, на что уже почти никто не рассчитывал.

Когда после сильных землетрясений в Венесуэле шансы найти выживших начали стремительно уменьшаться, спасатели услышали то, на что уже почти никто не рассчитывал.

Читать

Рискнет? Росликов заявил, что будет баллотироваться в Сейм (1)

Важно 12:21

Важно 1 комментариев

Председатель партии "Стабильности!" Светлана Чулкова выступила с заявлением - уехавший в Белоруссию Алексей Росликов планирует баллотироваться на предстоящий выборах в Сейм.

Председатель партии "Стабильности!" Светлана Чулкова выступила с заявлением - уехавший в Белоруссию Алексей Росликов планирует баллотироваться на предстоящий выборах в Сейм.

Читать