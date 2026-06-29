"Имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием со стороны государства", - заявил Зеленский, описывая суть пантеона. Далее он добавил, что "никто и никогда не будет указывать, как нам жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев почитать".

Эти слова прозвучали на фоне продолжающегося дипломатического конфликта между Украиной и Польшей из-за решения Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (Украинской повстанческой армии). Такой шаг Киева был резко раскритикован в Варшаве, являющейся - одним из главных союзников Украины в обороне от российского вторжения. В Польше УПА в первую очередь связывают с Волынской резней - массовым убийством поляков в годы Второй мировой войны. Варшава официально признала эти события геноцидом.

Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото слева) в ответ на действия Зеленского лишил его высшей награды Польши - ордена Белого орла. Зеленский попытался сыронизировать, заявив, что орден не отзывали у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шрёдера и что Украина "не будет с этим спорить". Варшава в ответ отметила, что награду не отзывают посмертно, а Шрёдер не совершал действий, оскорблявших польский народ.

Польская оппозиция на фоне скандала призывает не пускать Украину в ЕС

Врученные Польшей награды вслед за Зеленским вернул ряд его сподвижников. В Польше, в свою очередь, также нашлись политики, вернувшие государственные награды Украины Киеву. Среди них - лидер национал-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский.

Качьинский, чья партия сейчас находится в оппозиции, также обратился к правительству с призывом заблокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Газета Financial Times пишет, что ПиС, по-видимому, таким образом среди прочего пытается заручиться поддержкой ряда избирателей перед парламентскими выборами, которые пройдут в Польше в октябре 2027 года.

Согласно проведенному в середине июня в Польше опросу, 58,3 процента граждан считают отношение Зеленского к полякам негативным. Противоположного мнения придерживается 30,1 процента опрошенных. При этом лишение Зеленского награды, судя по последним рейтингам Навроцкого, поляки приняли благосклонно - президенту Польши в конце июня в той или иной степени доверяли 54,8% жителей страны, это стало его рекордным рейтингом.