«Прогрессивные» на выборах объединятся с движением «За»

Кандидат в премьер-министры от «Прогрессивных» Андрис Шуваев (на фото) отмечает, что цель сотрудничества — объединить европейские демократические силы и укрепить их представительство в Саейме. Он выражает мнение, что объединение политических сил имеет решающее значение для предотвращения роста влияния популистов и обеспечения продолжения прозападного курса Латвии.

В свою очередь член правления «Движения „За“» Микс Целминьш подчеркивает, что партия решила присоединиться к совместному выдвижению кандидатов, чтобы уменьшить раздробленность прогрессивных и демократических партий. По его мнению, единая политическая сила необходима для того, чтобы предотвратить доминирование радикальных сил в следующем Саейме.

Кроме того, «Прогрессивные» продолжат начатое на предыдущих выборах в Саейм сотрудничество с региональной партией «Мы — за Талси и округ». Её представители будут баллотироваться по списку «Прогрессивных» в Курземском избирательном округе, подчеркивая важность развития регионов, предпринимательства и доступности услуг.