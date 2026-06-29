Рижские ремесленники едут на заработки в Гамбург: заметка из газеты 1902 года История и культура Редакция PRESS 29 июня, 2026 13:34 История и культура

В Латвии десять лет — срок немалый. За это время успевают смениться правительства, привычки, цены, вывески на улицах и даже представления о том, куда следует ехать за лучшей жизнью. Но есть вещи, которые не меняются и за сто лет. Люди по-прежнему покидают родные дома в поисках работы, спорят о том, где жить легче, а где честнее заработать свой хлеб. И, перелистывая старые рижские газеты, вдруг с удивлением обнаруживаешь, что сегодняшние разговоры уже были сказаны однажды — только другими словами.

Перед нами заметка из «Рижского вестника» 1902 года о рижских ремесленниках, отправившихся на заработки в Гамбург.

"Нам пишут: Выехавшие в последнее время в Гамбург еще несколько десятков наших ремесленников извещают своих родных в Риге, что им живется очень недурно. Дело в том, что гамбургское строительное общество «Bauwerks Innung» добилось чуть ли не полной монополии при местных постройках и поэтому было в состоянии назначать рабочим заработную плату по своему усмотрению.

Вследствие этого ремесленники, принадлежащие к обществу «Gesellen Verein», насчитывающему до 10 000 членов, устроили стачку, которую поощрял и поощряет их орган «Hamburger Echo». Потребовались рабочие из других стран. Итальянские и австрийские рабочие оказались не совсем подходящими, особенно в смысле силы, усердия и выносливости. Тогда общество «Bauhütte» стало вербовать ремесленников в Риге, преимущественно латышей.

Порт Гамбурга. Работы там тогда было много.

Латышские каменщики и плотники оказались подходящими. Зарабатывают они там — считая на наши деньги — не менее 17 рублей в неделю. Года три-четыре тому назад наши лучшие ремесленники за такую плату не поехали бы за границу; но в настоящее время для ремесленников дела изменились к худшему. Многие недурные ремесленники сидят иногда даже без работы. При таких обстоятельствах немудрено, что некоторые наши каменщики и плотники решились покинуть родину.

Редакция «Hamburger Echo» прислала в редакции некоторых рижских газет письма, в которых заявляла, что рижские ремесленники, отправляясь в Гамбург, идут чуть ли не на верную гибель. Некоторые наши ремесленники, однако, пишут из Гамбурга совсем в другом тоне.

Они утверждают, что стол и квартиры там лишь немногим дороже, чем в Риге; строительные работы там будут производиться почти целую зиму; тамошние мастера оказывают им предпочтение перед местными рабочими и перед рабочими других стран; мастера охотно будут давать им работу и по окончании стачки местных рабочих; в Гамбурге можно копить «деньгу» и т. д.

Рижские мастера, попавшие в Гамбург, недовольны лишь одним: они надеялись кое-чему научиться, но оказывается, что тамошние ремесленники учатся у них".

"Рижский вестник", 24 августа 1902 года.