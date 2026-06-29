Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Июня Завтра: Paulis, Pauls, Pavils, Peteris
Доступность

Рижские ремесленники едут на заработки в Гамбург: заметка из газеты 1902 года

История и культура Редакция PRESS 29 июня, 2026 13:34

История и культура

В Латвии десять лет — срок немалый. За это время успевают смениться правительства, привычки, цены, вывески на улицах и даже представления о том, куда следует ехать за лучшей жизнью. Но есть вещи, которые не меняются и за сто лет. Люди по-прежнему покидают родные дома в поисках работы, спорят о том, где жить легче, а где честнее заработать свой хлеб. И, перелистывая старые рижские газеты, вдруг с удивлением обнаруживаешь, что сегодняшние разговоры уже были сказаны однажды — только другими словами.

Перед нами заметка из «Рижского вестника» 1902 года о рижских ремесленниках, отправившихся на заработки в Гамбург.

"Нам пишут: Выехавшие в последнее время в Гамбург еще несколько десятков наших ремесленников извещают своих родных в Риге, что им живется очень недурно. Дело в том, что гамбургское строительное общество «Bauwerks Innung» добилось чуть ли не полной монополии при местных постройках и поэтому было в состоянии назначать рабочим заработную плату по своему усмотрению.

Вследствие этого ремесленники, принадлежащие к обществу «Gesellen Verein», насчитывающему до 10 000 членов, устроили стачку, которую поощрял и поощряет их орган «Hamburger Echo». Потребовались рабочие из других стран. Итальянские и австрийские рабочие оказались не совсем подходящими, особенно в смысле силы, усердия и выносливости. Тогда общество «Bauhütte» стало вербовать ремесленников в Риге, преимущественно латышей.

Порт Гамбурга. Работы там тогда было много. 

Латышские каменщики и плотники оказались подходящими. Зарабатывают они там — считая на наши деньги — не менее 17 рублей в неделю. Года три-четыре тому назад наши лучшие ремесленники за такую плату не поехали бы за границу; но в настоящее время для ремесленников дела изменились к худшему. Многие недурные ремесленники сидят иногда даже без работы. При таких обстоятельствах немудрено, что некоторые наши каменщики и плотники решились покинуть родину.

Редакция «Hamburger Echo» прислала в редакции некоторых рижских газет письма, в которых заявляла, что рижские ремесленники, отправляясь в Гамбург, идут чуть ли не на верную гибель. Некоторые наши ремесленники, однако, пишут из Гамбурга совсем в другом тоне.

Они утверждают, что стол и квартиры там лишь немногим дороже, чем в Риге; строительные работы там будут производиться почти целую зиму; тамошние мастера оказывают им предпочтение перед местными рабочими и перед рабочими других стран; мастера охотно будут давать им работу и по окончании стачки местных рабочих; в Гамбурге можно копить «деньгу» и т. д.

Рижские мастера, попавшие в Гамбург, недовольны лишь одним: они надеялись кое-чему научиться, но оказывается, что тамошние ремесленники учатся у них".

"Рижский вестник", 24 августа 1902 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Масштабная афера с дизельным топливом: задержания в Латвии, Польше и Германии

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Германии, Польше и Латвии были задержаны 11 человек в рамках расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанном с торговлей дизельным топливом. Об этом говорится в сообщении EPPO.

На прошлой неделе по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Германии, Польше и Латвии были задержаны 11 человек в рамках расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанном с торговлей дизельным топливом. Об этом говорится в сообщении EPPO.

Читать
Загрузка

Школы получат передышку? Министерство готово пересмотреть новые правила

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Внедрение новой модели финансирования школ Programma skolā и связанные с ней изменения в оплате труда учителей стали главной темой встречи представителей самоуправлений с министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Самоуправления по-прежнему надеются, что им самим не придется платить зарплаты педагогам в школах с недостаточным числом учеников, а министерство обещало искать гибкие решения, чтобы изменения не так резко ударили по бюджетам самоуправлений.

Внедрение новой модели финансирования школ Programma skolā и связанные с ней изменения в оплате труда учителей стали главной темой встречи представителей самоуправлений с министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Самоуправления по-прежнему надеются, что им самим не придется платить зарплаты педагогам в школах с недостаточным числом учеников, а министерство обещало искать гибкие решения, чтобы изменения не так резко ударили по бюджетам самоуправлений.

Читать

„Боролась, пока меня не спасли“: жительница Риги заявила о нападении двух мигрантов (ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

В социальной сети Twitter широкое обсуждение вызвала публикация жительницы Латвии по имени Гинта, которая рассказала о неприятном и, по ее словам, пугающем инциденте, произошедшем вечером в центре Риги — в сквере возле Латвийского университета.

В социальной сети Twitter широкое обсуждение вызвала публикация жительницы Латвии по имени Гинта, которая рассказала о неприятном и, по ее словам, пугающем инциденте, произошедшем вечером в центре Риги — в сквере возле Латвийского университета.

Читать

Книги, одежда и игрушки: товары из России, которые первыми запретят в Латвии

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Читать

Стрельба на севере Германии: погибли пять человек

Мир 18:04

Мир 0 комментариев

В Штаде к западу от Гамбурга неизвестный преступник открыл стрельбу близ учреждения для детей, погибли пять человек, сообщил представитель полиции. Подозреваемый задержан.

В Штаде к западу от Гамбурга неизвестный преступник открыл стрельбу близ учреждения для детей, погибли пять человек, сообщил представитель полиции. Подозреваемый задержан.

Читать

Без паники! Подозрительные дроны замечены у линий электропередачи: что это?

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.

С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.

Читать

Кто-то получил выигрыш до меня: как пытались замять скандал с лотерейными билетами

Выбор редакции 17:54

Выбор редакции 0 комментариев

Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать