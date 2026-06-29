Шуваев, Лаце, Расима — «Прогрессивные» назвали лидеров списка на выборы

Сопредседатель партии и кандидат на пост премьер-министра Шуваев будет лидером партии в Рижском избирательном округе, сопредседатель партии, бывшая министр культуры Лаце — лидером в Курземе, а депутат 14-го Сейма Расима — лидером в Латгалии.

В Видземе лидером списка станет депутат Сейма, эксперт по вопросам безопасности и международной политики, многолетний руководитель Института внешней политики Латвии и бывший министр обороны Спрудс. В свою очередь, лидером «Прогрессивных» в Земгале станет депутат Сейма, бывший министр транспорта Швинка.

Сопредседатель партии и кандидат на пост премьер-министра Шуваев в своей речи подчеркнул, что партия воспитала новое поколение политических лидеров, имеющих опыт работы в правительстве. Он считает, что выборы в 15-ю Сейм откроют новую политическую эпоху в Латвии, и жителям Латвии нужна новая история, новое видение.

Шуваев заявил, что мы — талантливый народ, не боящийся труда, однако нужны политики, придерживающиеся своих принципов и ценностей. По его мнению, уже как минимум последние шесть лет можно наблюдать целенаправленные попытки популистов расколоть латвийское общество и подорвать доверие к демократическим институтам. «Именно поэтому «Прогрессивные» решили объединить силы с партиями, которые выступают за демократию, против коррупции и за справедливый экономический рост, приносящий ощутимую пользу молодым семьям, молодежи и нашим пожилым людям», — сказал Шуваев.

Лаце в своём выступлении отметила, что «Прогрессивные» доказали, что будут стоять бок о бок с обществом в защите его ценностей. «Мы не только добились принятия Стамбульской конвенции и закона о партнерских отношениях, но и вместе с обществом встали на их защиту, когда популисты пытались их уничтожить», — заявила Лаце.

По её мнению, жители Латвии черпают силу в привязанности к своей стране, ощущают наши глубокие корни и доказывают, что латвийские таланты способны достигать выдающихся результатов. «Наша задача — создать такую свободу и такие условия, в которых каждый сможет полноценно реализовать себя — в Риге, в Курземе, повсюду в Латвии и в диаспоре», — заявила Лаце.