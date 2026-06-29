Их уже почти перестали искать: отец и сын провели под завалами четыре дня и выжили

Под завалами удалось обнаружить живыми мужчину и его сына-подростка. Они провели под обломками почти четыре дня.

Неожиданную находку сделали французские и американские спасатели в городе Карабальеда недалеко от Каракаса. После этого поисковые работы решили не останавливать.

За несколько дней число погибших приблизилось к полутора тысячам. Повреждены сотни зданий, тысячи людей получили травмы, а миллионы остались без нормального доступа к воде, медицинской помощи и другим жизненно важным услугам.

Несмотря на то что после первых 72 часов вероятность найти живых обычно резко снижается, спасатели продолжают разбирать завалы. В операции участвуют специалисты из разных стран, кинологические расчёты и военные.

На фоне продолжающихся поисков жители некоторых районов жалуются на нехватку помощи и случаи мародёрства. Но история отца и сына вновь напомнила, почему спасательные работы продолжают до последнего.