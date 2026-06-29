На выборах в городской совет, прошедших в австрийском Граце в воскресенье, 28 июня, победила Коммунистическая партия Австрии (КПА, KPÖ). Коммунисты набрали 35,63 процента голосов, следует из окончательных результатов голосования, опубликованных на сайте местной избирательной комиссии. Это должно дать КПА 18 из 48 мест в городском совете.

Для КПА это уже вторая победа подряд на муниципальных выборах в Граце после неожиданных результатов голосования 2021 года. При этом коммунисты не только подтвердили свою востребованность среди жителей, но и увеличили число сторонников за пять лет - в 2021 году КПА набрала на выборах 28,84 процента голосов.

Аналитики отдельно отмечают, что известная в Австрии фраза "Грац голосует иначе" вновь подтвердилась. КПА популярна во втором по величине городе страны, но уже более 60 лет не может преодолеть нижнюю планку для прохода в австрийский парламент.

Жилищная политика - успешная тактика коммунистов в Граце

Член КПА Эльке Кар, избранная в 2021 году бургомистром Граца при поддержке социал-демократов и зеленых, была до этого известна работой в сфере жилищной политики и строительства в городе. Как отмечают наблюдатели, грацкие коммунисты при Кар стали активны в этих вопросах, не прибегая при этом к открытому популизму и полемике с оппонентами, что и принесло им поддержку избирателей.

Отделение КПА в Граце упоминает в партийных документах традиционные для коммунистов ценности - необходимость "социальной борьбы" и критику капитализма. Но сама Кар при обсуждении этих тем осторожна.

В то же время, отмечают СМИ, Кар в прошлом раскритиковала санкции ЕС, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Саму агрессию РФ против Украины политик осудила, но экономические ограничения назвала неэффективными и ложащимися бременем на население.

Правые популисты популярны в Австрии в целом, но проиграли в Граце

Второе место на муниципальных выборах в Граце заняли консерваторы - Австрийская народная партия (АНП) с 25,35 процентов голосов. Они должны получить 13 мест в городском совете. "Зеленые" получили 14,84 процента голосов и, соответственно, семь мест в совете.

Лишь на четвертом месте по итогам выборов в Граце оказалась правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) с результатом 12,2%. Это дает правым популистам шесть мест в городском совете. Примечательно, что на уровне Австрии в целом правые популисты популярны - в 2024 году они заняли первое место на выборах в парламент страны, в то время как коммунисты расположились рядом с Пивной партией, не пройдя нижнюю планку. Однако правым популистам не удалось назначить фелеральным канцлером своего представителя - после затяжных переговоров австрийские социал-демократы, либералы и консерваторы договорились работать о создании трехпартиной коалиции, а канцлером стал Кристиан Штокер из АНП.