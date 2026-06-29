Самолёт рухнул через минуту после взлёта: погибла вся группа парашютистов

Небольшой самолёт поднялся с аэродрома Нанси Эссе и почти сразу начал падать. На борту были 10 пассажиров и пилот. Не выжил никто.

По предварительным данным, среди погибших были инструкторы и люди, которые отправились на свой первый прыжок. Местные СМИ пишут, что часть пассажиров работала медсёстрами.

Самолёт упал в городе Томблен, рядом с жилыми домами и торговым центром. Власти прямо говорят: ещё несколько метров в сторону, и число жертв могло быть намного больше.

Очевидец рассказал, что услышал, как двигатель будто остановился, а затем раздался удар. Спасатели, пожарные и полиция быстро прибыли на место, но помочь находившимся в самолёте уже было невозможно.

По данным авиационных сервисов, самолёт после взлёта резко ушёл влево и рухнул менее чем через минуту. Это был Pilatus PC 6, такие машины часто используют для перевозки парашютистов.

Причины катастрофы пока официально не названы. Район падения оцепили, жителей попросили не приближаться к месту аварии.