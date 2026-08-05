Цель учений — проверить и усовершенствовать способность задействованных служб скоординированно действовать в случае угрозы государству. Учения будут проходить с 9:00 до 19:00 на участке улицы Ояра Вациетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите.
Наиболее активная фаза практических работ запланирована с 10:00 до 15:00.
Во время учений специалисты с использованием тяжелой техники построят различные заграждения из бетонных блоков, противотанковых металлических «ежей», бревен и других элементов. Также будет отработано разделение территории на функциональные зоны и организация безопасного движения людей.
Из соображений безопасности место проведения учений будет разделено на учебную, охранную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и поводов для беспокойства у жителей нет.
На время учений в районе их проведения будут введены ограничения для движения транспорта и пешеходов.
В практических работах примут участие около 15 человек, а за ходом учений будут наблюдать около 50 приглашенных представителей государственных и муниципальных учреждений.
Организаторами и координаторами учений выступают Управление гражданской обороны Рижского самоуправления совместно с инженерной ротой 1-й Рижской бригады Земессардзе.
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