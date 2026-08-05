Из соображений безопасности место проведения учений будет разделено на учебную, охранную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и поводов для беспокойства у жителей нет.

На время учений в районе их проведения будут введены ограничения для движения транспорта и пешеходов.

В практических работах примут участие около 15 человек, а за ходом учений будут наблюдать около 50 приглашенных представителей государственных и муниципальных учреждений.