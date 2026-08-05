Вместе с ним обвиняется его гражданская жена Карина Иванова. Она ранее сообщила адвокату, что не намерена признавать вину в преступлении, которого, по её словам, не совершала. Поскольку соглашение возможно только при согласии обоих обвиняемых, рассмотрение дела отложили до 20 августа. Если Иванова откажется от сделки, уголовный процесс могут разделить.

По данным следствия, Луканенок и Иванова участвовали в поджоге принадлежавшего частной компании ангара и разведывали другие объекты для возможных атак. В частности, группа планировала поджечь грузовик с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры, а фотографии и видеозаписи потенциальных целей отправляла организаторам в России.