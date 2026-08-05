По словам премьера, приближение выборов уже начинает отражаться на работе правительства. «Каждый хочет блеснуть, у каждого иногда вырывается больше, чем следовало бы, и внимание переключается с работы на PR-активность», — отметил он. Кулбергс добавил, что по мере приближения выборов собирать «горячие головы» за одним столом станет всё сложнее, но для избирательного года это нормально.

Говоря о подготовке государственного бюджета, премьер заявил, что правительству предстоит сделать политический выбор, однако повышать налоги он не хотел бы.