«Мы не оставляем всё на конец. Проходим по каждому вопросу и смотрим, что мешает и чем я могу помочь», — сказал Кулбергс.
По словам премьера, приближение выборов уже начинает отражаться на работе правительства. «Каждый хочет блеснуть, у каждого иногда вырывается больше, чем следовало бы, и внимание переключается с работы на PR-активность», — отметил он. Кулбергс добавил, что по мере приближения выборов собирать «горячие головы» за одним столом станет всё сложнее, но для избирательного года это нормально.
Говоря о подготовке государственного бюджета, премьер заявил, что правительству предстоит сделать политический выбор, однако повышать налоги он не хотел бы.
Кулбергс отметил, что ранее в бюджет было заложено немало «подарочков» — решений, требующих финансирования без указания его источника.
«Нужно смотреть, где мы зарабатываем, где можем тратить меньше, что перераспределить и что действительно является приоритетом. Всё не может быть приоритетом», — заявил премьер.
Главными направлениями работы правительства он назвал образование, здравоохранение и безопасность.
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