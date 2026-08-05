«Я не считаю, что вопрос убежищ в Латвии у нас упорядочен», — признал министр.
По его словам, одной из главных проблем долгое время оставалось неясное распределение ответственности между государственными учреждениями. Одни отвечали за финансирование, другие — за строительные вопросы, третьи — за требования к убежищам.
«Ответственность со стороны государственного управления была совершенно неясной. Я не обвиняю в этом самоуправления», — подчеркнул Таварс.
Министр рассказал, что во время одной из поездок представители самоуправления попросили его не осматривать конкретное убежище.
«Мне сказали: “Господин министр, пожалуйста, не посещайте это убежище”. Я спросил, почему. Потому что нам нечего вам показать», — рассказал он.
Таварс предупредил, что недостаточно просто объявить любой подвал убежищем. Если помещение герметично закрыто и в нём нет вентиляции, оно может представлять дополнительную опасность.
«Представьте, что сто человек прячутся от осколков в подвале, где нет воздуха. В итоге это может оказаться не убежищем, а ловушкой», — заявил министр.
По его словам, в убежищах должны быть как минимум вентиляция, вода и канализация. «Там не нужен четырёхзвёздочный отель, но основные функции должны быть обеспечены», — добавил Таварс.
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