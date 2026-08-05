По его словам, одной из главных проблем долгое время оставалось неясное распределение ответственности между государственными учреждениями. Одни отвечали за финансирование, другие — за строительные вопросы, третьи — за требования к убежищам.

«Ответственность со стороны государственного управления была совершенно неясной. Я не обвиняю в этом самоуправления», — подчеркнул Таварс.