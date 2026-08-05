Стоимость и доступность удобрений считают серьёзной проблемой 19% предпринимателей. По 15% респондентов указали на давление конкуренции и ценообразование сельскохозяйственной продукции, а также на колебания спроса со стороны клиентов.
Руководитель отдела обслуживания малого и среднего бизнеса Luminor Угис Почс отметил, что изменение цен на энергию и топливо напрямую влияет на рентабельность предприятий и их способность планировать инвестиции. Дополнительные риски создают нестабильные цены на нефть, ситуация на Ближнем Востоке и возможное подорожание минеральных удобрений в следующем году.
По словам Почса, неопределённость усиливает и Эль-Ниньо, способный вызывать длительные засухи или чрезмерные осадки. При этом цены на пшеницу остаются неожиданно низкими, несмотря на рост себестоимости её производства.
В Эстонии влияние цен на энергию и топливо отметили 33% предпринимателей, а погоды и сезонности — 67%. В Литве расходы на топливо беспокоят такую же долю опрошенных, как и в Латвии, тогда как погодные условия назвали проблемой 31%.
Опрос был проведён в мае 2026 года совместно с Norstat. В нём участвовали 750 руководителей малых предприятий стран Балтии, где работают до десяти человек.
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