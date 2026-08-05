Руководитель отдела обслуживания малого и среднего бизнеса Luminor Угис Почс отметил, что изменение цен на энергию и топливо напрямую влияет на рентабельность предприятий и их способность планировать инвестиции. Дополнительные риски создают нестабильные цены на нефть, ситуация на Ближнем Востоке и возможное подорожание минеральных удобрений в следующем году.

По словам Почса, неопределённость усиливает и Эль-Ниньо, способный вызывать длительные засухи или чрезмерные осадки. При этом цены на пшеницу остаются неожиданно низкими, несмотря на рост себестоимости её производства.