За первое полугодие заметный рост показали производство химической продукции — на 21,4%, готовых металлических изделий — на 18,9%, компьютеров, электронной и оптической техники — на 15%, оборудования и механизмов — на 8,3%, продуктов питания — на 5,9%. В июне объём текстильного производства более чем удвоился.

При этом в деревообработке, крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности, выпуск за шесть месяцев снизился на 0,2%, а в июне — на 1,1%. Производство напитков сократилось на 28,2%, ремонт и установка оборудования — на 24,1%.