Главным источником роста стала обрабатывающая промышленность, увеличившая выпуск на 5%. В добывающей отрасли и разработке карьеров производство выросло на 13,8%. Одновременно производство и распределение электроэнергии и газа сократилось на 29,8%, что существенно ухудшило общий результат.
За первое полугодие заметный рост показали производство химической продукции — на 21,4%, готовых металлических изделий — на 18,9%, компьютеров, электронной и оптической техники — на 15%, оборудования и механизмов — на 8,3%, продуктов питания — на 5,9%. В июне объём текстильного производства более чем удвоился.
При этом в деревообработке, крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности, выпуск за шесть месяцев снизился на 0,2%, а в июне — на 1,1%. Производство напитков сократилось на 28,2%, ремонт и установка оборудования — на 24,1%.
По сравнению с маем промышленное производство уменьшилось на 0,8%. В обрабатывающей промышленности спад составил 0,3%, в энергетике — 13,3%, тогда как добывающая отрасль выросла на 2,6%.
По оценке Пургайлиса, промышленность постепенно восстанавливается, однако слабый спрос и нестабильная ситуация на внешних рынках пока не позволяют говорить об устойчивом росте.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.