Поэтому его как котёнка аккуратно ткнули носом в то, что он успел наделать. И напомнили, что существуют не только эффектные пресс-релизы про границу, но и совсем не фотогеничные проблемы — вроде резонансного убийства в Приекуле, после которого от министра внутренних дел ждали ответов совсем на другие вопросы.

Сегодня не получилось. Сегодня экономические аргументы неожиданно победили политический маркетинг. Но не потому, что в латвийской политике вдруг полюбили экономику. Просто в этот раз политические звёзды не сошлись.

А в следующий раз могут сойтись — и даже скорее всего сойдутся. И тогда бизнесу снова объяснят, что потеря миллионов — это небольшая цена за пару процентов рейтинга. Так что думайте, господа бизнесмены, думайте.