Но когда Ассоциация автоперевозчиков Latvijas auto пишет правительству, что неплохо бы сначала оценить ущерб для экономики, хочется осторожно спросить: господа, а вы точно живёте в Латвии? Давно?
Ведь это не первый и не десятый случай, когда для Нацобъединения слова «влияние на экономику» звучат как название малоизвестной эстонской рок-группы. Экономика? Инвестиции? Логистика? Да бросьте. Если на одной чаше весов рейтинг, а на другой — чей-то бизнес, угадайте с трёх раз, что полетит в корзину. Подсказка: не рейтинг.
Но в этот раз механизм дал сбой. Потому что премьеру Андрису Кулбергсу совершенно ни к чему перед выборами бесплатно раздавать политические очки конкурентам. Если Домбрава красиво закрывает границу, он выглядит решительным министром. А это означает дополнительные политические бонусы для Нацобъединения. Зачем же их дарить?
Поэтому его как котёнка аккуратно ткнули носом в то, что он успел наделать. И напомнили, что существуют не только эффектные пресс-релизы про границу, но и совсем не фотогеничные проблемы — вроде резонансного убийства в Приекуле, после которого от министра внутренних дел ждали ответов совсем на другие вопросы.
Сегодня не получилось. Сегодня экономические аргументы неожиданно победили политический маркетинг. Но не потому, что в латвийской политике вдруг полюбили экономику. Просто в этот раз политические звёзды не сошлись.
А в следующий раз могут сойтись — и даже скорее всего сойдутся. И тогда бизнесу снова объяснят, что потеря миллионов — это небольшая цена за пару процентов рейтинга. Так что думайте, господа бизнесмены, думайте.
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