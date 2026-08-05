Но стоит открыть бухгалтерию крупной компании — и внезапно выясняется, что арифметика бессердечна.
Немецкая Schwarz Group — владелец Lidl и Kaufland — решила временно отказаться от закупки электромобилей в качестве служебных машин для сотрудников в Германии. Причина предельно скучная: компания покупает автомобили за свои деньги, а потом продает их как подержанные. И выяснилось, что при нынешнем рынке электромобили слишком быстро теряют в цене. Иными словами, лозунги о светлом электрическом будущем прекрасно смотрятся на пресс-конференциях, но плохо отражаются в финансовой отчетности.
Это вам не простолюдинам рассказывать, что дизель — зло, бензин — пережиток, а счастье начинается сразу после покупки электрокара. Когда платить приходится из собственного кармана, любовь к высоким идеалам почему-то становится заметно сдержаннее.
Самое забавное даже не это. Те самые компании, которые строят зарядные станции, выпускают красивые отчеты об устойчивом развитии и рассказывают о «зеленом переходе», вдруг начинают считать деньги по старинке — с калькулятором, а не с климатической декларацией. И оказывается, что бухгалтер пока убедительнее климатического активиста.
Нет, электромобили никуда не исчезнут. Но жизнь снова напомнила простую истину: когда речь идет о выборе между проповедью и собственным кошельком, то сколь угодно красивая проповедь, пусть даже произнесенная устами Греты Тунберг, теряет в цене.
Сангвиний БЫСТРОВ.
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