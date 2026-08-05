Немецкая Schwarz Group — владелец Lidl и Kaufland — решила временно отказаться от закупки электромобилей в качестве служебных машин для сотрудников в Германии. Причина предельно скучная: компания покупает автомобили за свои деньги, а потом продает их как подержанные. И выяснилось, что при нынешнем рынке электромобили слишком быстро теряют в цене. Иными словами, лозунги о светлом электрическом будущем прекрасно смотрятся на пресс-конференциях, но плохо отражаются в финансовой отчетности.

Это вам не простолюдинам рассказывать, что дизель — зло, бензин — пережиток, а счастье начинается сразу после покупки электрокара. Когда платить приходится из собственного кармана, любовь к высоким идеалам почему-то становится заметно сдержаннее.