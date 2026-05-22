Певица DARA после победы попала в скандал из-за буквы Z

Редакция PRESS 22 мая, 2026 18:12

Победа болгарской певицы DARA на «Евровидении-2026» обернулась для нее новым скандалом. Артистку, настоящее имя которой Дарина Йотова, начали обвинять в возможной поддержке войны России против Украины. Об этом сообщает Unian.

Поводом стала старая публикация в Instagram. Пользователи X напомнили, что в декабре 2025 года певица разместила изображение с буквой Z. После начала полномасштабной войны этот символ стал одним из знаков российской военной агрессии, поскольку им маркировали технику армии РФ.

«Это фото опубликовала болгарская певица, которая победила на “Евровидении-2026”. Не пытайтесь убедить меня, что она не знала значения этого символа и ничего не имела в виду», - написал один из пользователей.

После этого вокруг DARA начался спор. Одни пользователи увидели в публикации политический сигнал. Другие заявили, что обвинения слишком поспешны и что артистку нельзя автоматически записывать в сторонники Кремля только из-за одной буквы.

Поклонники певицы утверждают, что контекст мог быть другим. В комментариях напомнили, что буква Z существовала задолго до того, как стала символом российской войны, а также связали ее с мюзиклом «Зорро».

«DARA не ватница. Не распространяйте ложную информацию. В последние недели на нее нападали все российские пропагандисты в Болгарии, называя ее всякими плохими словами».

«Z существовала еще до России… К сожалению, никто этого больше не помнит».

«Z - это из мюзикла “Зорро”, она не ватница».

«Это неправда. Я болгарин… Пожалуйста, не попадайтесь в ловушку пропаганды. Болгария голосует за Украину».

Скандал быстро вышел за рамки фанатской дискуссии. После победы на конкурсе любое старое высказывание или публикация DARA оказались под увеличительным стеклом. Теперь ее защитники говорят о травле, а критики требуют объяснений от самой певицы.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

