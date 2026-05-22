Певица DARA после победы попала в скандал из-за буквы Z

Поводом стала старая публикация в Instagram. Пользователи X напомнили, что в декабре 2025 года певица разместила изображение с буквой Z. После начала полномасштабной войны этот символ стал одним из знаков российской военной агрессии, поскольку им маркировали технику армии РФ.

«Это фото опубликовала болгарская певица, которая победила на “Евровидении-2026”. Не пытайтесь убедить меня, что она не знала значения этого символа и ничего не имела в виду», - написал один из пользователей.

После этого вокруг DARA начался спор. Одни пользователи увидели в публикации политический сигнал. Другие заявили, что обвинения слишком поспешны и что артистку нельзя автоматически записывать в сторонники Кремля только из-за одной буквы.

Поклонники певицы утверждают, что контекст мог быть другим. В комментариях напомнили, что буква Z существовала задолго до того, как стала символом российской войны, а также связали ее с мюзиклом «Зорро».

«DARA не ватница. Не распространяйте ложную информацию. В последние недели на нее нападали все российские пропагандисты в Болгарии, называя ее всякими плохими словами».

«Z существовала еще до России… К сожалению, никто этого больше не помнит».

«Z - это из мюзикла “Зорро”, она не ватница».

«Это неправда. Я болгарин… Пожалуйста, не попадайтесь в ловушку пропаганды. Болгария голосует за Украину».

Скандал быстро вышел за рамки фанатской дискуссии. После победы на конкурсе любое старое высказывание или публикация DARA оказались под увеличительным стеклом. Теперь ее защитники говорят о травле, а критики требуют объяснений от самой певицы.