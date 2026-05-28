Россия возвращается в хоккей? IIHF отменила решение о недопуске РФ к турнирам

© Deutsche Welle 28 мая, 2026 15:54

Мир 0 комментариев

Международная федерация хоккея аннулировала решение о недопуске россиян к турнирам, заявил министр спорта РФ Дегтярев. Однако решение еще не означает возвращения российских хоккеистов в мировой спорт, уточнили в ФХР.

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение совета организации не допускать сборные команды России к соревнованиям, заявили в четверг, 28 мая, министр спорта РФ Михаил Дегтярев и Федерация хоккея России.

"В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности", - утверждает Дегтярев. В IIHF эту информацию пока не комментировали.

Отмена решения об отстранении российских хоккеистов от международных соревнований, однако, "не означает моментального возвращения российских сборных в турниры ИИХФ", заявили в российской Федерации хоккея. Окончательное решение о возвращении российских команд будет приниматься на основании регламента IIHF, указали в организации.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину хоккейные команды России и Белоруссии, как и спортсмены этих двух стран в большинстве других видов спорта, были отстранены от международных соревнований. Тем не менее со временем некоторые спортивные федерации начали снимать запреты на участие российских и белорусских спортсменов.

Возвращение россиян и белорусов в мировой спорт

Так, в мае 2026 года исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) снял с российских и белорусских атлетов все ограничения, действовавшие с февраля 2022 года. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в состав Федерации гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

После этого о снятии ограничений со спортсменов из РФ и Беларуси объявила и пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics, EG). Как ответили в организации на запрос DW, внеочередное собрание исполкома EG можно запланировать только после завершения чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне с 27 по 31 мая. В нем уже принимают участие спортсменки из РФ и РБ со своей национальной символикой.

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта) (1)

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Загрузка

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

