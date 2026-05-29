«Лишение Росликова мандата противоречит принципам демократии»: Андрей Козлов Реклама Редакция PRESS 29 мая, 2026 10:25 Реклама

«За лишенного мандата депутата Рижской думы Алексея Росликова проголосовали жители Риги, именно народ дал ему этот мандат. Поэтому решение о его лишении не может приниматься исходя из политической конъюнктуры или чьих-то личных взглядов. В данном случае мы видим исключительно политическое решение, которое создаёт крайне опасный прецедент для всей демократической и избирательной системы, - считает член партии "Стабильности!" Андрей Козлов, ставший депутатом вместо Росликова.

Я лично присутствовал на заседании Рижской думы и считаю происходившее там абсолютным фарсом. Создалось впечатление, что для отдельных политиков это была попытка в очередной раз привлечь внимание к имени Алексея вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами города.

Я не намерен комментировать личные решения Росликова, связанные с его пребыванием за пределами Латвии, а также его публичные заявления, однако считаю принципиально важным соблюдение закона.

Сам Росликов уведомил руководство Рижской думы, включая мэра и его заместителей, о том, что собирается участвовать в заседаниях удалённо с территории Германии, то есть из страны Европейского союза. При этом ключевым вопросом является не страна нахождения депутата, а сам факт законности удалённого участия в заседаниях.

Насколько мне известно, суд уже подтвердил, что депутат имеет право удалённо участвовать в заседаниях вне зависимости от того, из какой страны он подключается — является она членом Европейского союза или нет. Более того, ранее мы уже видели случаи, когда представители коалиции подключались к заседаниям из-за пределов ЕС, в том числе из Дубая, и их участие официально засчитывалось.

Если мы хотим жить в правовом государстве, то обязаны руководствоваться законом, а не политическими эмоциями. В противном случае создаётся ощущение двойных стандартов и выборочного применения правил.

Недоумение вызывает ситуация, когда значительная часть работы на заседании Рижской думы была сосредоточена на политических конфликтах вместо решения городских проблем. В Риге огромное количество вопросов, требующих внимания и конкретных решений. Однако вместо системной работы жители вновь увидели политическое шоу. Это вызывает серьёзные вопросы о приоритетах нынешнего руководства города.

Реклама оплачена партией "Стабильности"