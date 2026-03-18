«Два сценария — плохой и очень плохой»: Андрей Козлов о топливе по 3 евро и ценовом шоке

"Я как предприниматель вижу эту ситуацию не только через призму цифр на заправках, но и через реальные издержки бизнеса, логистики и торговли. И то, что происходит сейчас, — это классическая цепная реакция, где топливо становится отправной точкой для роста цен буквально на всё. Если текущая ситуация в мире сохранится, а перебои с поставками нефти не будут устранены, Латвию ждут два сценария — плохой и очень плохой," - высказывает свое мнение Андрей Козлов.

Он описывает реалистичный сценарий дальнейшего развития событий с медленным, но устойчивым удорожанием. По его мнению, даже если не произойдёт резкого ухудшения, а ситуация просто «зависнет» в текущем состоянии, последствия будут ощутимыми.

"Цена на топливо в таком случае закрепится на уровне 2.20–2.50 евро за литр с возможными скачками выше. Для обычного жителя это означает увеличение ежемесячных расходов, но для бизнеса — это гораздо серьёзнее," - Считает Козлов.

Он отмечает, что издержки в логистике уже начинают дорожать. Перевозчики поднимают тарифы, поставщики пересматривают цены. В итоге мы будем иметь, что продукты питания вырастут на 10–15%, услуги доставки и такси — на 15–25%, а импортные товары — на 10–20%.

"Это не одномоментный скачок, а постепенное давление, которое будет накапливаться в течение ближайших месяцев," - подчеркивает бизнесмен.

В то же время, он видит и более пессимистичный сценарий: с резким скачком цен и давлением на уровень жизни:

"Но гораздо более вероятным, на мой взгляд, выглядит другой сценарий — более жёсткий", - вынужден признать Козлов. - Если кризис углубится, а поставки нефти останутся ограниченными, мы можем увидеть топливо по 2.70–3.20 евро за литр. И это уже совсем другая экономика".

В этом случае, по его словам, логистика может подорожать на 40–80%, продукты питания — на 15–25%, а отдельные категории ещё выше, услуги — до +50, а стройматериалы и техника вырастут в цене до +30–40%. Это приведёт не просто к росту цен, а к реальному снижению уровня жизни. Люди начнут экономить на базовых вещах, а бизнес — сокращать расходы и инвестиции.

Отдельно предприниматель обращает внимание на позицию государства:

"Как ранее отмечал министр экономики Виктор Валайнис, власти внимательно следят за ситуацией. Однако на практике мы видим совершенно иную картину: государство ведёт себя жёстко по отношению к торговцам и бизнесу, но при этом не предпринимает быстрых и необходимых решений, - говорит Козлов и подчеркивает, что до сих пор не рассматривается в срочном порядке снижение акцизов на топливо — мера, которая могла бы хотя бы частично смягчить удар по экономике и населению.

"На мой взгляд, это уже необходимо делать сейчас, а не тогда, когда цены окончательно выйдут из-под контроля. Особенно учитывая, что текущий геополитический кризис, судя по всему, не будет решён в ближайшее время", - заявляет Козлов.

Он полагает, что сегодняшний рост цен на топливо — это не временное явление, а начало более широкой экономической волны. И если не предпринимать системных мер уже сейчас, Латвия может столкнуться с ситуацией, где рост цен станет неконтролируемым, а нагрузка на жителей — критической.

"Как предприниматель, я считаю, что игнорировать эти риски больше нельзя. Вопрос уже не в том, будет ли рост цен, а в том — насколько болезненным он окажется для всей страны," - делает вывод Андрей Козлов.