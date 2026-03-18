«Два сценария — плохой и очень плохой»: Андрей Козлов о топливе по 3 евро и ценовом шоке

Редакция PRESS 18 марта, 2026 08:43

Выбор редакции 0 комментариев

Ситуация на топливном рынке уже сегодня вызывает серьёзные опасения, и, по мнению предпринимателя Андрея Козлова, Латвия находится лишь в начале нового витка роста цен. Удорожание дизеля выше 2 евро за литр — это не предел, а сигнал к более глубоким экономическим последствиям, которые затронут каждого жителя страны.

"Я как предприниматель вижу эту ситуацию не только через призму цифр на заправках, но и через реальные издержки бизнеса, логистики и торговли. И то, что происходит сейчас, — это классическая цепная реакция, где топливо становится отправной точкой для роста цен буквально на всё. Если текущая ситуация в мире сохранится, а перебои с поставками нефти не будут устранены, Латвию ждут два сценария — плохой и очень плохой," - высказывает свое мнение Андрей Козлов.

Он описывает реалистичный сценарий дальнейшего развития событий с медленным, но устойчивым удорожанием. По его мнению, даже если не произойдёт резкого ухудшения, а ситуация просто «зависнет» в текущем состоянии, последствия будут ощутимыми.

"Цена на топливо в таком случае закрепится на уровне 2.20–2.50 евро за литр с возможными скачками выше. Для обычного жителя это означает увеличение ежемесячных расходов, но для бизнеса — это гораздо серьёзнее," - Считает Козлов.

Он отмечает, что издержки в логистике уже начинают дорожать. Перевозчики поднимают тарифы, поставщики пересматривают цены. В итоге мы будем иметь, что продукты питания вырастут на 10–15%, услуги доставки и такси — на 15–25%, а импортные товары — на 10–20%.

"Это не одномоментный скачок, а постепенное давление, которое будет накапливаться в течение ближайших месяцев," - подчеркивает бизнесмен.

В то же время, он видит и более пессимистичный сценарий: с резким скачком цен и давлением на уровень жизни:

"Но гораздо более вероятным, на мой взгляд, выглядит другой сценарий — более жёсткий", - вынужден признать Козлов. - Если кризис углубится, а поставки нефти останутся ограниченными, мы можем увидеть топливо по 2.70–3.20 евро за литр. И это уже совсем другая экономика".

В этом случае, по его словам, логистика может подорожать на 40–80%, продукты питания — на 15–25%, а отдельные категории ещё выше, услуги — до +50, а стройматериалы и техника вырастут в цене до +30–40%. Это приведёт не просто к росту цен, а к реальному снижению уровня жизни. Люди начнут экономить на базовых вещах, а бизнес — сокращать расходы и инвестиции.

Отдельно предприниматель обращает внимание на позицию государства:

"Как ранее отмечал министр экономики Виктор Валайнис, власти внимательно следят за ситуацией. Однако на практике мы видим совершенно иную картину: государство ведёт себя жёстко по отношению к торговцам и бизнесу, но при этом не предпринимает быстрых и необходимых решений, - говорит Козлов и подчеркивает, что до сих пор не рассматривается в срочном порядке снижение акцизов на топливо — мера, которая могла бы хотя бы частично смягчить удар по экономике и населению.

"На мой взгляд, это уже необходимо делать сейчас, а не тогда, когда цены окончательно выйдут из-под контроля. Особенно учитывая, что текущий геополитический кризис, судя по всему, не будет решён в ближайшее время", - заявляет Козлов.

Он полагает, что сегодняшний рост цен на топливо — это не временное явление, а начало более широкой экономической волны. И если не предпринимать системных мер уже сейчас, Латвия может столкнуться с ситуацией, где рост цен станет неконтролируемым, а нагрузка на жителей — критической.

"Как предприниматель, я считаю, что игнорировать эти риски больше нельзя. Вопрос уже не в том, будет ли рост цен, а в том — насколько болезненным он окажется для всей страны," - делает вывод Андрей Козлов.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

