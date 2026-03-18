Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«У меня нет слов… Мне стыдно!» Рутулис публично покаялся и признал вину (2)

Редакция PRESS 18 марта, 2026 11:13

Выбор редакции 2 комментариев

«Дорогие сограждане! У меня нет слов… Мне стыдно! Хочется провалиться сквозь землю. Но ясно, что это невозможно», — певец Нормундс Рутулис впервые публично изложил свою версию после аварии в Риге, произошедшей по его вине в состоянии опьянения.

Он написал в социальной сети Facebook:

«Это также напоминание самому себе: ещё вчера ты на высоте, а уже в следующий момент, буквально в один миг, можешь оказаться на дне. С огромным сожалением признаю, что моё решение в тот вечер сесть за руль в нетрезвом виде ничем не оправдано. Это произошло… И это моя, и только моя вина — и за то, что не удержался от алкоголя, и за то, что в таком состоянии сел за руль, подвергая опасности всех вас.

Я ещё не знаю, какое наказание мне назначат, но точно понимаю, что хочу сделать эту историю плохим примером, из которого можно извлечь урок. Это ситуация, в которую не должен был попасть ни я, ни кто-либо другой.

Понимаю, что разозлил многих. Этот гнев — часть наказания, и я его принимаю. Прошу прощения у всех, кого этот случай разочаровал во мне! Пока больше комментариев давать не буду — мне нужно время, чтобы осмыслить ситуацию, в которой оказался я, моя семья, друзья и коллеги».

Ранее агентство LETA сообщило, что прокуратура предъявила Рутулису обвинение за управление автомобилем в состоянии опьянения. В прокуратуре, не называя имени, подтвердили, что в понедельник был получен уголовный процесс по факту вождения в нетрезвом виде, зафиксированного в субботу в центре Риги, и в настоящее время человеку предъявлено обвинение.

В прокуратуре отметили, что после предъявления обвинения возможны три варианта: наказание назначает сама прокуратура; заключается соглашение с обвиняемым о признании вины и мере наказания с последующим утверждением судом; либо дело передаётся в суд для рассмотрения в общем порядке.

Как сообщалось, в субботу, 14 марта, незадолго до полуночи в Риге на улице Лачплеша произошло столкновение автомобилей «Mercedes-Benz» и «Cupra». Никто не пострадал, однако один из водителей находился в состоянии опьянения — около двух промилле.

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортом при концентрации алкоголя свыше 1,5 промилле. Также предусмотрена конфискация автомобиля, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки. Если транспорт принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается его полная или частичная стоимость.

За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы до одного года или пробационный надзор, а также лишение водительских прав на пять лет.

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Животные 17:41

Животные 2 комментариев

Читать
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

Важно 17:35

Важно 2 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Важно 17:25

Важно 2 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 2 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

Важно 17:19

Важно 2 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (2)

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 2 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать