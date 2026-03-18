Он написал в социальной сети Facebook:

«Это также напоминание самому себе: ещё вчера ты на высоте, а уже в следующий момент, буквально в один миг, можешь оказаться на дне. С огромным сожалением признаю, что моё решение в тот вечер сесть за руль в нетрезвом виде ничем не оправдано. Это произошло… И это моя, и только моя вина — и за то, что не удержался от алкоголя, и за то, что в таком состоянии сел за руль, подвергая опасности всех вас.

Я ещё не знаю, какое наказание мне назначат, но точно понимаю, что хочу сделать эту историю плохим примером, из которого можно извлечь урок. Это ситуация, в которую не должен был попасть ни я, ни кто-либо другой.

Понимаю, что разозлил многих. Этот гнев — часть наказания, и я его принимаю. Прошу прощения у всех, кого этот случай разочаровал во мне! Пока больше комментариев давать не буду — мне нужно время, чтобы осмыслить ситуацию, в которой оказался я, моя семья, друзья и коллеги».

Ранее агентство LETA сообщило, что прокуратура предъявила Рутулису обвинение за управление автомобилем в состоянии опьянения. В прокуратуре, не называя имени, подтвердили, что в понедельник был получен уголовный процесс по факту вождения в нетрезвом виде, зафиксированного в субботу в центре Риги, и в настоящее время человеку предъявлено обвинение.

В прокуратуре отметили, что после предъявления обвинения возможны три варианта: наказание назначает сама прокуратура; заключается соглашение с обвиняемым о признании вины и мере наказания с последующим утверждением судом; либо дело передаётся в суд для рассмотрения в общем порядке.

Как сообщалось, в субботу, 14 марта, незадолго до полуночи в Риге на улице Лачплеша произошло столкновение автомобилей «Mercedes-Benz» и «Cupra». Никто не пострадал, однако один из водителей находился в состоянии опьянения — около двух промилле.

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортом при концентрации алкоголя свыше 1,5 промилле. Также предусмотрена конфискация автомобиля, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки. Если транспорт принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается его полная или частичная стоимость.

За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы до одного года или пробационный надзор, а также лишение водительских прав на пять лет.