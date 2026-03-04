Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Даешь пилу Милея для Латвии! Латковскис хочет попилить бюрократов — да кто ж ему даст!

Редакция PRESS 4 марта, 2026 11:55

«Улдис Руткасте, руководитель Управления денежно-кредитной политики Банка Латвии, в интервью газете «Neatkarīgā» дал понять, что Латвия с нынешней экономической моделью достигла предельного уровня своего потенциального роста. Дальнейший рост без изменений будет очень затруднительным, - пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».

То же самое можно сказать и о нашей политической системе. Политическая система в ее нынешнем виде исчерпала себя. Дальнейшее развитие больше невозможно. В лучшем случае нас ждет стагнация, в худшем — деградация.

Речь идет не только о системе выборов, работе Сейма или структуре министерств. Речь идет обо всей политической системе, начиная с государственного управления и заканчивая деятельностью общественных СМИ; начиная с системы образования и заканчивая культурной политикой.

Через семь месяцев, 3 октября, состоятся выборы в 15-ю Сейм. Это будет самое важное событие четырехлетнего политического цикла. Те участники политического процесса, которые планируют принять участие в этом мероприятии, уже активно к нему готовятся...

В «старые» времена результаты выборов означали лишь замену одних актеров другими, а не постановку совершенно другой пьесы. В те времена, когда «оппозиция» и «коалиция» фактически были были основным и запасным составами одной команды АиБ (я не говорю здесь о «неприкасаемых» партиях).

Сейчас у оппозиции совсем другие амбиции. За кулисами политической сцены Латвии (и не только Латвии) уже толпятся люди, которые угрожают «закрыть» эту «старую» пьесу и поставить новую, написанную ими самими. Не секрет, что этих людей вдохновил успех Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, и они хотят повторить нечто подобное у себя дома.

Вот только один пример из жизни. Средняя зарплата сотрудников неправительственной организации «Центр медийного совершенства Балтии» составляет 4534 евро в месяц. А ее бюджет 1,96 млн. евро, и это 100% субсидируемая структура.

Видя, как эта и другие так называемые неправительственные организации (НПО) «доят» и без того скудный государственный бюджет, у «нормального» избирателя возникает естественное желание — прогнать всех этих «присосок» государственного бюджета в ад вместе с «поросшим мхом деревом». Как можно не голосовать за политическую силу, которая обещает избавиться от всех этих «паразитов» бюджета?

Существует недвусмысленный политический спрос на условную «бензопилу» президента Аргентины Хавьера Милея. Если даже такие консервативные и осторожные учреждения, как Латвийский банк, в уже упомянутом интервью «Неаткариге» не постеснялись назвать фамилию Милея, то это о многом говорит.

Может ли правящая коалиция противопоставить что-то этим провозгласителям «нового порядка»? Да, они могут, как обычно, пренебрежительно называть своих оппонентов популистами.

Ярлык «популистов» долгие годы, даже десятилетия, работал безупречно. Царила непоколебимая догма — страной могут управлять только «правильные» люди. Те, кто думает иначе, — невежды.

Трамп, Милей и другие «популисты» доказали, что, несмотря на всю свою «невежественность», проблемы можно решать и по-другому...»

Комментарий Press.lv:

«Какой мерой меряете — такой и вам отмерено будет, и добавлено сверх того», - написано в одной древней и весьма почитаемой книге.

Это как раз наш случай.

В свое время «Неаткарига» и её авторы, лучшие перья латышской пубицистики, приложили массу усилий, чтобы разделить политические партии Латвии на касты «прикасаемых» и «неприкасаемых». Это называлось «провести красные линии» - и все мы в курсе, вокруг каких партий они проводились.

В результате да, была создана система, при которой «результаты выборов означали лишь замену одних актеров другими, а не постановку совершенно другой пьесы»... «оппозиция» и «коалиция» фактически были основным и запасным составами одной команды АиБ".

А теперь г-н Латковскис вдруг взалкал чего-то новенького, какой-то свежей пьесы на тему «Пила Милея мне милей». Но, как говорят на языке, который он считает языком «нижних страт общества» - поздняк метаться. Никакой бензопилы вам в руки никто не даст. Всё будет гораздо более буднично и прозаично: вокруг определенных партий (нет, на этот раз не только русских) будут проведены красные линии, а остальные партии после выборов организуют очередной междусобойчик.

Сами приложили руку к созданию этой системы – так что теперь сидите и наслаждайтесь. Это надолго.

 

 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

