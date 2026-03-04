Даешь пилу Милея для Латвии! Латковскис хочет попилить бюрократов — да кто ж ему даст!

То же самое можно сказать и о нашей политической системе. Политическая система в ее нынешнем виде исчерпала себя. Дальнейшее развитие больше невозможно. В лучшем случае нас ждет стагнация, в худшем — деградация.

Речь идет не только о системе выборов, работе Сейма или структуре министерств. Речь идет обо всей политической системе, начиная с государственного управления и заканчивая деятельностью общественных СМИ; начиная с системы образования и заканчивая культурной политикой.

Через семь месяцев, 3 октября, состоятся выборы в 15-ю Сейм. Это будет самое важное событие четырехлетнего политического цикла. Те участники политического процесса, которые планируют принять участие в этом мероприятии, уже активно к нему готовятся...

В «старые» времена результаты выборов означали лишь замену одних актеров другими, а не постановку совершенно другой пьесы. В те времена, когда «оппозиция» и «коалиция» фактически были были основным и запасным составами одной команды АиБ (я не говорю здесь о «неприкасаемых» партиях).

Сейчас у оппозиции совсем другие амбиции. За кулисами политической сцены Латвии (и не только Латвии) уже толпятся люди, которые угрожают «закрыть» эту «старую» пьесу и поставить новую, написанную ими самими. Не секрет, что этих людей вдохновил успех Трампа на президентских выборах в США в 2024 году, и они хотят повторить нечто подобное у себя дома.

Вот только один пример из жизни. Средняя зарплата сотрудников неправительственной организации «Центр медийного совершенства Балтии» составляет 4534 евро в месяц. А ее бюджет 1,96 млн. евро, и это 100% субсидируемая структура.

Видя, как эта и другие так называемые неправительственные организации (НПО) «доят» и без того скудный государственный бюджет, у «нормального» избирателя возникает естественное желание — прогнать всех этих «присосок» государственного бюджета в ад вместе с «поросшим мхом деревом». Как можно не голосовать за политическую силу, которая обещает избавиться от всех этих «паразитов» бюджета?

Существует недвусмысленный политический спрос на условную «бензопилу» президента Аргентины Хавьера Милея. Если даже такие консервативные и осторожные учреждения, как Латвийский банк, в уже упомянутом интервью «Неаткариге» не постеснялись назвать фамилию Милея, то это о многом говорит.

Может ли правящая коалиция противопоставить что-то этим провозгласителям «нового порядка»? Да, они могут, как обычно, пренебрежительно называть своих оппонентов популистами.

Ярлык «популистов» долгие годы, даже десятилетия, работал безупречно. Царила непоколебимая догма — страной могут управлять только «правильные» люди. Те, кто думает иначе, — невежды.

Трамп, Милей и другие «популисты» доказали, что, несмотря на всю свою «невежественность», проблемы можно решать и по-другому...»

Комментарий Press.lv:

«Какой мерой меряете — такой и вам отмерено будет, и добавлено сверх того», - написано в одной древней и весьма почитаемой книге.

Это как раз наш случай.

В свое время «Неаткарига» и её авторы, лучшие перья латышской пубицистики, приложили массу усилий, чтобы разделить политические партии Латвии на касты «прикасаемых» и «неприкасаемых». Это называлось «провести красные линии» - и все мы в курсе, вокруг каких партий они проводились.

В результате да, была создана система, при которой «результаты выборов означали лишь замену одних актеров другими, а не постановку совершенно другой пьесы»... «оппозиция» и «коалиция» фактически были основным и запасным составами одной команды АиБ".

А теперь г-н Латковскис вдруг взалкал чего-то новенького, какой-то свежей пьесы на тему «Пила Милея мне милей». Но, как говорят на языке, который он считает языком «нижних страт общества» - поздняк метаться. Никакой бензопилы вам в руки никто не даст. Всё будет гораздо более буднично и прозаично: вокруг определенных партий (нет, на этот раз не только русских) будут проведены красные линии, а остальные партии после выборов организуют очередной междусобойчик.

Сами приложили руку к созданию этой системы – так что теперь сидите и наслаждайтесь. Это надолго.