Поводом для обращения стали появившиеся в интернете фотографии и видео, на которых видно разрушение недавно введённого в эксплуатацию объекта городской инфраструктуры.

Интересно, что обсуждение проблемы со стороны Пуполса началось только после того, как поднялся скандал в соцсетях. К этому времени со сдачи проекта прошло уже два месяца, а надзором за проектом должно было заниматься... ведомство Пуполса!

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник.

"Ансис Пуполс - заместитель председателя Комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы. Этот комитет и должен осуществлять политический надзор за такими проектами.

И, в отличие от "неправильных" созывов Рижской думы 10-летней давности, нынче заместитель председателя комитета — это оплачиваемая должность.

Которая используется коалицией в лучшем случае как наблюдательный пункт для чтения новостей Facebook после того, как проблему уже разобрали блогеры. А обычно - просто для получения зарплаты без всякой работы и ответственности.

Вообще получается интересная картина:

объект городской инфраструктуры принимают в эксплуатацию, проходит два месяца, и только после того, как интернет заполняется фотографиями разрушенной новой набережной, руководство профильного комитета вдруг начинает нервно изображать бурную деятельность и флудить в соцсетях", - пишет Баранник.

Эксперты и наблюдатели задаются вопросами о том, как именно осуществлялся надзор за проектом на этапе строительства и при его приёмке, а также насколько своевременно профильные должностные лица реагируют на возникающие проблемы.

В Рижской думе ожидается получение официальных разъяснений от департамента, после чего может быть принято решение о возможных мерах ответственности.