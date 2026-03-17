Просит самого себя выпороть? Баранник об ответственности комитета Пуполса (1)

Редакция PRESS 17 марта, 2026 20:16

1 комментариев

Заместитель председателя Комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы, депутат Ансис Пуполс (Нацблок) публично заявил, что по его инициативе профильный комитет обратился к ответственному департаменту с требованием разъяснить, как осуществлялся строительный надзор за набережной Мукусалас набережная, почему объект был принят в эксплуатацию и какие санкции последуют.

Поводом для обращения стали появившиеся в интернете фотографии и видео, на которых видно разрушение недавно введённого в эксплуатацию объекта городской инфраструктуры. 

Интересно, что обсуждение проблемы со стороны Пуполса началось только после того, как поднялся скандал в соцсетях. К этому времени со сдачи проекта прошло уже два месяца, а надзором за проектом должно было заниматься... ведомство Пуполса! 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник.

"Ансис Пуполс - заместитель председателя Комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы. Этот комитет и должен осуществлять политический надзор за такими проектами.
И, в отличие от "неправильных" созывов Рижской думы 10-летней давности, нынче заместитель председателя комитета — это оплачиваемая должность.

Которая используется коалицией в лучшем случае как наблюдательный пункт для чтения новостей Facebook после того, как проблему уже разобрали блогеры. А обычно - просто для получения зарплаты без всякой работы и ответственности.

Вообще получается интересная картина:
объект городской инфраструктуры принимают в эксплуатацию, проходит два месяца, и только после того, как интернет заполняется фотографиями разрушенной новой набережной, руководство профильного комитета вдруг начинает нервно изображать бурную деятельность и флудить в соцсетях", - пишет Баранник.

Эксперты и наблюдатели задаются вопросами о том, как именно осуществлялся надзор за проектом на этапе строительства и при его приёмке, а также насколько своевременно профильные должностные лица реагируют на возникающие проблемы.

В Рижской думе ожидается получение официальных разъяснений от департамента, после чего может быть принято решение о возможных мерах ответственности.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (1)

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

