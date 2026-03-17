«Вы удивитесь»: Фрейбергс призвал задать игрокам НХЛ из России вопросы про Украину

Бронзовый призёр чемпионата мира в составе сборной Латвии раскритиковал идею допуска России к международным турнирам. Поводом стало мнение пользователя, который утверждал, что российская команда «должна быть среди восьми сильнейших», а её отстранение — «пощёчина» таким игрокам, как Никита Кучеров. Он также настаивал, что спорт должен быть «вне политики».

В ответ Фрейбергс подчеркнул, что в Европе подобные вещи воспринимаются совсем иначе, чем в Северной Америке:

"Моим североамериканским друзьям и хоккейному сообществу: хотя вы далеко от Европы и, возможно, не видите и не чувствуете реальность действий России — ежедневные убийства сотен людей в Украине — мы в Европе видим это ясно. Мы говорим вам, что допуск их к международным соревнованиям невозможен, пока Россия не уберется из Украины.

Североамериканским хоккейным журналистам: начните задавать правильные вопросы. Спросите российских игроков, что они думают о том, что их страна оккупирует соседние государства. Вы будете «удивлены» результатами".