«Никто не попросит больше, чем Латвия имеет»: Силиня о помощи США в Иране (4)

© LETA 18 марта, 2026 08:16

Новости Латвии

LETA

Латвия не получала от США в рамках НАТО просьбы о проведении операции в Ормузском проливе, важном для мирового экспорта нефти, но если бы такая просьба поступила, то была бы серьезно оценена, заявила во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер-министр отметила, что Латвия, конечно, поддерживает скорейшее освобождение Ормузского пролива. Она отметила, что события в регионе и связанный с ними рост цен на нефть затрагивают всех - и бизнесменов, и обычных людей, поэтому вопрос актуален.

По словам Силини, на предстоящем заседании Евросовета европейские чиновники планируют обсудить, как ограничить рост цен на нефть.

Если бы Латвия в рамках НАТО получила от США просьбу о помощи с более конкретными критериями того, что ожидается от Латвии, то эта просьба была бы очень серьезно рассмотрена, сказала премьер-министр.

По ее словам, НАТО знает возможности каждого союзника и, если помощь будет запрошена, никто не попросит больше, чем Латвия имеет. Силиня отметила, что в Латвии, например, очень высокий уровень кибербезопасности, а в таких операциях помимо военной поддержки часто требуется и политическая.

Однако пока Латвия не получит такой запрос, можно только предполагать, чем она может или не может помочь.

Уже сообщалось, что американо-израильская война против Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который транспортируется пятая часть мировой нефти, и к резкому росту цен.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье предупредил, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив.
 

Комментарии (4)
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (4)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (4)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (4)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (4)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (4)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (4)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (4)

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

