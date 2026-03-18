Премьер-министр отметила, что Латвия, конечно, поддерживает скорейшее освобождение Ормузского пролива. Она отметила, что события в регионе и связанный с ними рост цен на нефть затрагивают всех - и бизнесменов, и обычных людей, поэтому вопрос актуален.

По словам Силини, на предстоящем заседании Евросовета европейские чиновники планируют обсудить, как ограничить рост цен на нефть.

Если бы Латвия в рамках НАТО получила от США просьбу о помощи с более конкретными критериями того, что ожидается от Латвии, то эта просьба была бы очень серьезно рассмотрена, сказала премьер-министр.

По ее словам, НАТО знает возможности каждого союзника и, если помощь будет запрошена, никто не попросит больше, чем Латвия имеет. Силиня отметила, что в Латвии, например, очень высокий уровень кибербезопасности, а в таких операциях помимо военной поддержки часто требуется и политическая.

Однако пока Латвия не получит такой запрос, можно только предполагать, чем она может или не может помочь.

Уже сообщалось, что американо-израильская война против Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который транспортируется пятая часть мировой нефти, и к резкому росту цен.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье предупредил, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив.

