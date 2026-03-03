Принимала посла Пхеньяна, а теперь выслала Ланькова? Pietiek считает, что это дело рук Войки (1)

Редакция PRESS 3 марта, 2026 12:49

Латышские СМИ 1 комментариев

"Непонятная и позорная для страны инициатива, заключающаяся в задержании и высылке во время публичной лекции австралийского гражданина, родившегося в России исследователя северокорейского тоталитаризма Андрея Ланькова, работающего в южнокорейском университете Куньмин, требует обработки некоторых фактов, - пишет Н. Андерсон на портале Pietiek.com.

3 декабря 2021 года тогдашний секретарь Сейма Инесе Войка приняла посла Северной Кореи Ри Вонгука. Этот посол, проживающий в Стокгольме, одновременно поддерживает отношения с другими соседними странами, в которых у Северной Кореи нет своего посольства. В Латвии его встретила и пригласила в Сейм Инесе Войка.

Переговоры прошли очень хорошо, поскольку после этого пресс-служба Сейма от имени Войки распространила публичное заявление, в котором призывала к «диалогу» между Латвией и Северной Кореей, а также выразила надежду на развитие сотрудничества между парламентами: «ООН была первой международной организацией, в которую Латвия вступила вскоре после восстановления независимости в 1991 году. В том же году к ООН присоединилась и Северная Корея. За эти годы Латвия накопила значительный опыт, в том числе в международных миротворческих миссиях, сказала  Войка.

«Мы внимательно следим за ситуацией на Корейском полуострове», – сказала член секретариата Сейма, подчеркнув, что Латвия выступает за мир и безопасность в регионе, и для их обеспечения важен диалог. Латвия поддерживает диалог как более широкую составляющую сотрудничества между Европейским союзом и Северной Кореей, если Северная Корея выполнит свои международные обязательства в области прав человека и ядерной политики».

В свою очередь, посол северокорейского режима Ри выразил готовность «более подробно разъяснить позицию Северной Кореи по ситуации в регионе», а также «заинтересованность в улучшении сотрудничества на парламентском уровне», как тогда писал пресс-служба Сейма.

Теперь, арестовав во время лекции и выслав из нашей страны работающего в Южной Корее австралийского гражданина Андрея Ланькова, которого характеризуют как одного из самых знающих исследователей тоталитаризма Северной Кореи в мире и который одновременно признан «представителем нежелательной организации» на своей этнической родине - в России, можно увидеть признаки того, что следы ведут в сторону Войки.

Задержание произвела не пограничная служба, государственная полиция или СГБ, а муниципальная полиция города Риги. Для этого были использованы недавние поправки к закону, которые предусматривают участие муниципальной полиции в проверке нелегальной миграции, хотя это, вероятно, первый случай, когда задержан и депортирован гражданин Австралии, причем в Эстонию.

Муниципальная полиция столицы подчиняется комитету по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, заместителем председателя которого является ни кто иная, как представительница фракции «Новое единство» Инесе Войка".

Комментарии (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

