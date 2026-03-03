3 декабря 2021 года тогдашний секретарь Сейма Инесе Войка приняла посла Северной Кореи Ри Вонгука. Этот посол, проживающий в Стокгольме, одновременно поддерживает отношения с другими соседними странами, в которых у Северной Кореи нет своего посольства. В Латвии его встретила и пригласила в Сейм Инесе Войка.

Переговоры прошли очень хорошо, поскольку после этого пресс-служба Сейма от имени Войки распространила публичное заявление, в котором призывала к «диалогу» между Латвией и Северной Кореей, а также выразила надежду на развитие сотрудничества между парламентами: «ООН была первой международной организацией, в которую Латвия вступила вскоре после восстановления независимости в 1991 году. В том же году к ООН присоединилась и Северная Корея. За эти годы Латвия накопила значительный опыт, в том числе в международных миротворческих миссиях, сказала Войка.

«Мы внимательно следим за ситуацией на Корейском полуострове», – сказала член секретариата Сейма, подчеркнув, что Латвия выступает за мир и безопасность в регионе, и для их обеспечения важен диалог. Латвия поддерживает диалог как более широкую составляющую сотрудничества между Европейским союзом и Северной Кореей, если Северная Корея выполнит свои международные обязательства в области прав человека и ядерной политики».

В свою очередь, посол северокорейского режима Ри выразил готовность «более подробно разъяснить позицию Северной Кореи по ситуации в регионе», а также «заинтересованность в улучшении сотрудничества на парламентском уровне», как тогда писал пресс-служба Сейма.

Теперь, арестовав во время лекции и выслав из нашей страны работающего в Южной Корее австралийского гражданина Андрея Ланькова, которого характеризуют как одного из самых знающих исследователей тоталитаризма Северной Кореи в мире и который одновременно признан «представителем нежелательной организации» на своей этнической родине - в России, можно увидеть признаки того, что следы ведут в сторону Войки.

Задержание произвела не пограничная служба, государственная полиция или СГБ, а муниципальная полиция города Риги. Для этого были использованы недавние поправки к закону, которые предусматривают участие муниципальной полиции в проверке нелегальной миграции, хотя это, вероятно, первый случай, когда задержан и депортирован гражданин Австралии, причем в Эстонию.

Муниципальная полиция столицы подчиняется комитету по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, заместителем председателя которого является ни кто иная, как представительница фракции «Новое единство» Инесе Войка".