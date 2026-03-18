Как сообщалось ранее, в начале февраля журналист Бен Латковскис написал в социальных сетях утверждение:

«Русский язык в Латвии — язык низших слоёв (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему приличного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски, - пишет Бен Латковскис, делая вывод: любой латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус»

То, что русский язык, по его мнению, это язык "нижших слоев" и "чернорабочих" вызвало бурю негодования, которая вылилась в коллективную жалобу. Как сообщает бывший депутат Рижской думы и телеведущая Наталия Абола, заявление подписали в общей сложности 33 человека: среди них и латыши, и русские. Теперь у СГБ по закону есть 10 рабочих дней, чтобы дать ответ по существу.

"Но для меня здесь главное даже не это. Первый раз это не одиночный голос, не «кто-то там возмутился и написал», а позиция группы людей. Это сигнал: так говорить о людях нельзя. Потому что речь не просто о каком-то частном высказывании. Речь о попытке унизить и разделить жителей страны по языку, фактически объявив одних «ниже» других," - комментирует Наталья Абола важность того, что эту ситуацию будут рассматривать службы госбезопасности.

Она отметила, что слова Латковскиса задели не только не только русскоязычных. Абола видит, как реагируют латыши, люди, которых точно можно назвать интеллигенцией. Например, фотограф Диана Брина написала:

"Заявления Латковскиса оскорбляют и порочат меня лично. Я свободно говорю по-русски, имею высшее образование, работаю по специальности и не отношу себя к «рабочим» и «низшим слоям общества». А вот объяснение Латковского, кто, по его мнению, такие «рабочие» и «низшие слои общества»? Самого Латковского никак нельзя отнести к интеллигенции, ведь интеллигент не питает национальной ненависти!"

Сама Абола считает эта история — не про частный конфликт, а про границы. Про то, что в какой-то момент общество говорит: стоп, дальше так нельзя. И выражает благодарность всем, кто не промолчал и подписал.