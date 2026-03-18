«Русский язык — язык чернорабочих»: Латковскиса призвали к ответу за слова (5)

Редакция PRESS 18 марта, 2026 09:30

Facebook/ Valsts drošības dienests

Слова латвийского журналиста Бена Латковскиса вызвали возмущение общественности, когда он без сомнения заявил, что русский язык в Латвии — язык чернорабочих. Обычно такие высказывания тонут в бурном информационном потоке без особых последствий, но не в этот раз. На журналиста написана коллективная жалоба, и теперь его высказывания оценит Служба государственно безопасности (СГБ).

Как сообщалось ранее, в начале февраля журналист Бен Латковскис написал в социальных сетях утверждение:

«Русский язык в Латвии — язык низших слоёв (чернорабочих). Интеллигентному человеку, достигшему приличного социального статуса, в Латвии нигде и ни при каких обстоятельствах нет никакой необходимости говорить по-русски, - пишет Бен Латковскис, делая вывод: любой латыш, который где бы то ни было говорит по-русски, демонстрирует свой пониженный социальный статус»

То, что русский язык, по его мнению, это язык "нижших слоев" и "чернорабочих" вызвало бурю негодования, которая вылилась в коллективную жалобу. Как сообщает бывший депутат Рижской думы и телеведущая Наталия Абола,  заявление подписали в общей сложности 33 человека: среди них и латыши, и русские. Теперь у СГБ по закону есть 10 рабочих дней, чтобы дать ответ по существу.

"Но для меня здесь главное даже не это. Первый раз это не одиночный голос, не «кто-то там возмутился и написал», а позиция группы людей. Это сигнал: так говорить о людях нельзя. Потому что речь не просто о каком-то частном высказывании. Речь о попытке унизить и разделить жителей страны по языку, фактически объявив одних «ниже» других," - комментирует Наталья Абола важность того, что эту ситуацию будут рассматривать службы госбезопасности. 

Она отметила, что слова Латковскиса задели не только не только русскоязычных. Абола видит, как реагируют латыши, люди, которых точно можно назвать интеллигенцией. Например, фотограф Диана Брина написала:

"Заявления Латковскиса оскорбляют и порочат меня лично. Я свободно говорю по-русски, имею высшее образование, работаю по специальности и не отношу себя к «рабочим» и «низшим слоям общества». А вот объяснение Латковского, кто, по его мнению, такие «рабочие» и «низшие слои общества»? Самого Латковского никак нельзя отнести к интеллигенции, ведь интеллигент не питает национальной ненависти!"

Сама Абола считает эта история — не про частный конфликт, а про границы. Про то, что в какой-то момент общество говорит: стоп, дальше так нельзя. И выражает благодарность всем, кто не промолчал и подписал.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (5)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (5)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (5)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (5)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (5)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (5)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (5)

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

