Переход на госязык в школах: с латышской средой есть проблемы

В докладе оценивается реализация реформы в 2024/2025 учебном году. В нем отмечается, что переход на обучение на латышском языке в Латвии в целом постепенно продвигается, но в ряде учебных заведений сохраняются значительные проблемы.

Данные мониторинга Государственной службы качества образования показывают, что примерно в двух третях учебных заведений переход идет по плану, а примерно в одной трети требуются улучшения.

Более половины школ получили оценку "хорошо", почти треть - "очень хорошо", а около 14% учреждений еще нуждаются в улучшениях. Существуют также различия между регионами. Наибольшие проблемы наблюдаются в крупных городах, особенно в Риге и Даугавпилсе, где в учебных заведениях обучается большое количество учеников с разным языковым опытом.

Служба определила ряд факторов, которые оказывают значительное влияние на качество перехода. К ним относятся создание латышской среды в школах, способность руководства учебных заведений организовать изменения, способность учителей работать в лингвистически разнообразной среде и поддержка родителей в поощрении использования латышского языка.

В то же время в докладе отмечается ряд проблем. В некоторых школах по-прежнему преобладают традиционные, ориентированные на учителя методы обучения, что ограничивает активное использование латышского языка учениками. Учителя часто используют перевод в качестве основного метода поддержки, что не соответствует современным подходам к изучению второго языка.

Обеспечение латышской среды в школах рассматривается как одна из основных проблем. В докладе делается вывод, что в разных учебных заведениях это понимается по-разному - латышский язык не всегда доминирует в повседневном общении между учениками, в профессиональном общении учителей или в неформальной деятельности.

Дополнительные трудности создает и нехватка персонала. Данные мониторинга показывают, что около 40% учебных заведений имеют вакансии логопедов и специальных педагогов, а 26% школ испытывают нехватку ассистентов учителей. Нехватка этих специалистов ограничивает возможности оказания необходимой поддержки ученикам, для которых латышский язык не является родным, отмечается в докладе.

В 2024/2025 учебном году государство выделило более 3,4 миллиона евро на реализацию подхода единой школы, в основном на ассистентов учителей, логопедов и преподавателей групп продленного дня. Было использовано около 75% этих средств. Неполное использование средств в основном связано с нехваткой специалистов на рынке труда.