Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Переход на госязык в школах: с латышской средой есть проблемы

© LETA 18 марта, 2026 09:01

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Успешное осуществление перехода на обучение на латышском языке во многом зависит от профессиональных навыков учителей, наличия вспомогательного персонала и укрепления латышской среды в учебных заведениях, говорится в докладе, подготовленном Министерством образования и науки (МОН) и рассмотренном правительством во вторник.

В докладе оценивается реализация реформы в 2024/2025 учебном году. В нем отмечается, что переход на обучение на латышском языке в Латвии в целом постепенно продвигается, но в ряде учебных заведений сохраняются значительные проблемы.

Данные мониторинга Государственной службы качества образования показывают, что примерно в двух третях учебных заведений переход идет по плану, а примерно в одной трети требуются улучшения.

Более половины школ получили оценку "хорошо", почти треть - "очень хорошо", а около 14% учреждений еще нуждаются в улучшениях. Существуют также различия между регионами. Наибольшие проблемы наблюдаются в крупных городах, особенно в Риге и Даугавпилсе, где в учебных заведениях обучается большое количество учеников с разным языковым опытом.

Служба определила ряд факторов, которые оказывают значительное влияние на качество перехода. К ним относятся создание латышской среды в школах, способность руководства учебных заведений организовать изменения, способность учителей работать в лингвистически разнообразной среде и поддержка родителей в поощрении использования латышского языка.

В то же время в докладе отмечается ряд проблем. В некоторых школах по-прежнему преобладают традиционные, ориентированные на учителя методы обучения, что ограничивает активное использование латышского языка учениками. Учителя часто используют перевод в качестве основного метода поддержки, что не соответствует современным подходам к изучению второго языка.

Обеспечение латышской среды в школах рассматривается как одна из основных проблем. В докладе делается вывод, что в разных учебных заведениях это понимается по-разному - латышский язык не всегда доминирует в повседневном общении между учениками, в профессиональном общении учителей или в неформальной деятельности.

Дополнительные трудности создает и нехватка персонала. Данные мониторинга показывают, что около 40% учебных заведений имеют вакансии логопедов и специальных педагогов, а 26% школ испытывают нехватку ассистентов учителей. Нехватка этих специалистов ограничивает возможности оказания необходимой поддержки ученикам, для которых латышский язык не является родным, отмечается в докладе.

В 2024/2025 учебном году государство выделило более 3,4 миллиона евро на реализацию подхода единой школы, в основном на ассистентов учителей, логопедов и преподавателей групп продленного дня. Было использовано около 75% этих средств. Неполное использование средств в основном связано с нехваткой специалистов на рынке труда.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно

Важно

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать