Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Раев привёл в пример Швецию, где, по его словам, политики активно вовлекаются в систему гражданской обороны. Он убеждён, что и в Латвии министры и премьер-министр должны регулярно участвовать в военных учениях.

«Кабинет министров находит один-два дня в год и приходит на учения. И тогда понимает: о, у нас в этой сфере есть реальные проблемы, у нас нет того и того, чтобы в кризисной ситуации было понятно, как действовать».

По словам Раева, пока обсуждение вопросов обороны часто остаётся на уровне разговоров, однако настало время переходить к практическим действиям.

Заместитель председателя Комиссии Сейма по национальной безопасности Янис Домбрава поддержал идею. Он напомнил, что в прошлом году прошли гражданско-военные медицинские учения Panaceja 2025, целью которых была проверка готовности 1-й Рижской бригады Земессардзе к оказанию медицинской поддержки в кризисной ситуации.

Однако, по словам Домбравы, публичных выводов после этих учений он не слышал.

«Я, например, не слышал от Министерства обороны: “Да, есть проблемы, мы поняли, что то и то не получилось, что стоит сделать то и то…”». Раев считает, что депутаты и министры, занимая высокие должности, перегружены повседневной работой и теряют возможность взглянуть на ситуацию шире. Он убеждён, что если «выдернуть министров, премьер-министра из этой рутины на один или два дня», можно показать, что существуют вопросы, требующие немедленного решения, иначе государство рискует упустить более широкую картину.