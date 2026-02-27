Как поясняется в отчёте, доходы от продажи энергии сократились на 128,8 млн евро, главным образом из-за снижения розничных цен на электроэнергию на 17%.

В 2025 году концерн произвёл 4696 ГВт·ч электроэнергии - на 3% меньше, чем годом ранее. Выработка на Даугавских ГЭС составила 2,8 ТВт·ч - на 8% меньше, на ТЭЦ - 1,6 ТВт·ч, что на 3% ниже уровня 2024 года.

При этом активно расширяются мощности возобновляемых источников энергии. К концу года новые мощности ВИЭ в Балтии достигли 498 МВт. В строительстве находятся солнечные и ветропарки общей мощностью 646 МВт, а общий подтверждённый портфель новых проектов составляет 1144 МВт. После их ввода годовая выработка увеличится примерно на 2,2 ТВт·ч.

Инвестиции в 2025 году достигли 792 млн евро, что на 49% больше, чем годом ранее. Более 548 млн евро направлены на развитие ветровых и солнечных электростанций. Продажи электроэнергии клиентам Балтии составили 8186 ГВт·ч - на 4,3% меньше, тогда как продажи газа выросли на 28,3% - до 3283 ГВт·ч. Число клиентов «Elektrum» увеличилось на 2% по электроэнергии и на 16,9% по газу.

Компания также разместила первые европейские зелёные облигации на 400 млн евро. Спрос инвесторов превысил объём выпуска в 5,5 раза и достиг 2,2 млрд евро.