Вы что, экономили?!! «Latvenergo» потеряла 27,5% прибыли (2)

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 17:17

Важно 2 комментариев

Оборот концерна «Latvenergo» в прошлом году предварительно составил 1,566 млрд евро, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Прибыль сократилась на 27,5% - до 273,7 млн евро, сообщила компания бирже «Nasdaq Riga». Оборот материнской компании снизился на 10,1% - до 949,8 млн евро, прибыль - на 28,5% до 190 млн евро. EBITDA уменьшилась на 25,3% и составила 439,7 млн евро.

Как поясняется в отчёте, доходы от продажи энергии сократились на 128,8 млн евро, главным образом из-за снижения розничных цен на электроэнергию на 17%.

В 2025 году концерн произвёл 4696 ГВт·ч электроэнергии - на 3% меньше, чем годом ранее. Выработка на Даугавских ГЭС составила 2,8 ТВт·ч - на 8% меньше, на ТЭЦ - 1,6 ТВт·ч, что на 3% ниже уровня 2024 года.

При этом активно расширяются мощности возобновляемых источников энергии. К концу года новые мощности ВИЭ в Балтии достигли 498 МВт. В строительстве находятся солнечные и ветропарки общей мощностью 646 МВт, а общий подтверждённый портфель новых проектов составляет 1144 МВт. После их ввода годовая выработка увеличится примерно на 2,2 ТВт·ч.

Инвестиции в 2025 году достигли 792 млн евро, что на 49% больше, чем годом ранее. Более 548 млн евро направлены на развитие ветровых и солнечных электростанций. Продажи электроэнергии клиентам Балтии составили 8186 ГВт·ч - на 4,3% меньше, тогда как продажи газа выросли на 28,3% - до 3283 ГВт·ч. Число клиентов «Elektrum» увеличилось на 2% по электроэнергии и на 16,9% по газу.

Компания также разместила первые европейские зелёные облигации на 400 млн евро. Спрос инвесторов превысил объём выпуска в 5,5 раза и достиг 2,2 млрд евро.

Главные новости

Что будет с военными после войны? Варианты не радуют
Важно

Что будет с военными после войны? Варианты не радуют

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть
Важно

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)
Важно

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

Весенний паводок может стать затяжными. Риски касаются Лиелупе, Даугавы и Гауи (2)

Важно 21:04

Важно 2 комментариев

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

В Латвии ожидается необычно продолжительный весенний паводок, который при неблагоприятных условиях может перерасти в масштабные наводнения. По словам государственного секретаря Министерства климата и энергетики Лиги Куревской, период половодья может длиться с 5 марта до середины апреля.

Что будет с военными после войны? Варианты не радуют (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» политолог и сооснователь агентства «Медийный мост» Филипс Райевскис заявил, что уже сейчас необходимо думать о последствиях окончания войны в Украине.

В детсадах и школах Хельсинки коров поменяют на овёс (2)

Всюду жизнь 19:17

Всюду жизнь 2 комментариев

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Хельсинки радикально меняет школьное меню. Городской совет поддержал инициативу депутата Mai Kivelä и решил к 2030 году сократить закупки мяса и молочных продуктов вдвое.

Rail Baltica: денег нет, проект в ловушке. Экономист требует пересмотра мегапроектов (2)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 2 комментариев

Экономист Айварс Стракша в интервью «nra.lv» заявил, что проект Rail Baltica оказался в тяжёлой финансовой ситуации. По его словам, изначально была чрезмерная надежда на финансирование ЕС в размере 85%, однако реальные расходы оказались значительно выше ожиданий.

Экономист Айварс Стракша в интервью «nra.lv» заявил, что проект Rail Baltica оказался в тяжёлой финансовой ситуации. По его словам, изначально была чрезмерная надежда на финансирование ЕС в размере 85%, однако реальные расходы оказались значительно выше ожиданий.

Новая идея министра образования — химическая кастрация для насильников (2)

Новости Латвии 18:35

Новости Латвии 2 комментариев

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

В эфире телеканала TV24 министр образования и науки Даче Мелбарде заявила, что дети не рождаются агрессивными, а проявления насилия у несовершеннолетних часто являются сигналом о необходимости помощи. В Сейме уже приняты поправки, которые обязывают самоуправления внедрять в каждой школе проекты по снижению насилия и укреплению благополучия.

Берлин под осадой енотов: они везде — от клиники Charité до казарм! (2)

Животные 18:11

Животные 2 комментариев

В Берлине всё чаще жалуются на енотов. По данным Сената города, животные повредили крыши клиники Charité, здания городской службы по уборке, школы, бассейны, казармы, электро- и водопроводные станции, жилые дома и парки.

В Берлине всё чаще жалуются на енотов. По данным Сената города, животные повредили крыши клиники Charité, здания городской службы по уборке, школы, бассейны, казармы, электро- и водопроводные станции, жилые дома и парки.

Покупаем резиновые сапоги. Где ждать подтоплений уже в марте? (2)

Новости Латвии 18:07

Новости Латвии 2 комментариев

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

В западных и центральных районах Латвии в начале марта начнётся активное таяние снега и льда. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает: уровень воды повысится, начнут затапливаться поймы и низины.

