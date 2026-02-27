Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 10:32

Важно 2 комментариев

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис («Новое Единство») отмечает, что реальная демографическая ситуация и её динамика — это факт, который нельзя игнорировать. За последние семь лет количество детей, задекларированных в столице, уменьшилось почти на 40%. При этом в одних районах Риги очереди в детские сады всё ещё сохраняются, тогда как в других учреждения заполнены лишь наполовину.

По этому вопросу публично высказался и ведущий программы «Krustpunktā» Айдис Томсонс.

«Будет трудно смириться с печальными последствиями демографии. В последние дни во многих самоуправлениях кипят эмоции по поводу закрытия и реорганизации детских садов и школ. Ведь понятно, что мы хотим много маленьких школ с хорошо оплачиваемыми квалифицированными учителями. Читаю о стремительно растущем желании изъять средства из второго пенсионного уровня и уже представляю, как позже будем рисовать таблицы, в которых окажемся с самыми низкими пенсиями в Европе, потому что те нерождённые дети, которых больше нет (и из-за чего закрываются школы), не смогут обеспечить нам хоть сколько-нибудь достойные пенсии.

Я не хочу никаких приезжих, которые могли бы заполнить всё более пустеющие школьные парты и сокращающиеся строки социальных взносов. Я хочу Латвию для латышей. И это я действительно говорю от чистого сердца.

Ах, как же хочется снова быть маленьким ребёнком, который не понимает, что одними слезами желаемое не появится, потому что всё взаимосвязано. И я немного завидую многим комментаторам в Facebook, которым удаётся этого не замечать».

Комментарии (2)
Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть
Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов
Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)
Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно… (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда (2)

Важно 2 комментариев

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть (2)

Важно 2 комментариев

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки (2)

Важно 2 комментариев

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли (2)

Наука 2 комментариев

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей… (2)

Новости Латвии 2 комментариев

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции? (2)

Важно 2 комментариев

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

