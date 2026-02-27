Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нужно думать о безопасности: домам советской постройки вынесен приговор

Редакция PRESS 27 февраля, 2026 13:47

Важно 0 комментариев

Советские дома настолько изношены, что при их обновлении в первую очередь следует думать о безопасности, а не об утеплении, заявила в программе TV24 «Naudas cena» председатель Комитета по жилищной политике и окружающей среде Рижской думы Элина Трейя.  Эту позицию поддержали председатель правления Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью (LANĪDA) Айгарс Шмитс, а также экономист Гунтарс Витолс.

На фоне роста цен на жилье и стабильного спроса далеко не все могут позволить себе новостройки или частный дом, поэтому многие выбирают квартиры в довоенных или советских зданиях. Однако такие дома часто требуют серьезных вложений — и не только косметических. Несмотря на это, при реновации жильцы чаще всего делают ставку на утепление. По мнению Трейи, это ошибочный приоритет.

«Если реновация проводится только ради утепления, то делать ее не стоит. Она имеет смысл, если речь идет и о безопасности. Сейчас мы дошли до стадии, когда советское наследие стало настолько старым, что больше нужно думать о безопасности домов, а не об утеплении».

Айгарс Шмитс высказался в том же духе: «Нет смысла утеплять старый дом, если ему необходим более серьезный ремонт — это как сделать пожилой тете пластическую операцию, подтянуть кожу на лице и сказать, что можно спокойно жить еще 50 лет». Он также сомневается в экономической целесообразности утепления, поскольку к расходам добавляется многолетний кредит. При этом государству, по его словам, выгодно «посадить человека на кредит», ведь тогда оно может рассчитывать на него как на экономически активного жителя — «ты ни в какой момент не можешь расслабиться».

Трейя добавила, что жилищный вопрос остается острой проблемой по всей Европе: «Существенным фактором демографического спада является то, что поколение, которое сейчас должно создавать семьи, испытывает трудности с приобретением собственности. Недавнее исследование показало, что 30% населения заявили, что никогда не надеются стать собственниками жилья».

В то же время в Старой Риге немало пустующих зданий. Гунтарс Витолс считает, что их следует передать частным владельцам, поскольку государство неэффективно управляет недвижимостью: «Частный собственник всегда будет работать лучше, у государственных служащих нет стимула к прибыли, их зарплата не зависит от результата. Государству не следует заниматься управлением недвижимостью».

