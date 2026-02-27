Присяжный адвокат: Сейм не может отнять гражданство у Мамыкина

Адвокат считает, что это проявление бессилия Сейма: хотя парламент признаёт, что «нам следовало бы это сделать» и что это было бы правильно, поскольку Андрей Мамыкин угрожает Латвийскому государству и по сути налицо все необходимые признаки, сам Сейм вправе лишь высказать позицию, но не имеет полномочий лишать гражданства. Он может заявить, что это необходимо, однако не уполномочен принять окончательное решение, пояснил Эдгар Пастарс.

Присяжный адвокат полагает, что должна существовать возможность решать вопрос о том, может ли Андрей Мамыкин иметь второе гражданство. В подобных случаях теоретически может возникнуть статус лица без гражданства; есть страны, которые пытаются двигаться в этом направлении. Возможно, стоит подумать, можно ли что-то изменить на уровне учреждения, внеся поправки в закон, а не ограничиваться политическими заявлениями. «Это было политическое позиционирование», — отметил Эдгар Пастарс.

Как сообщалось, партия «Латвия на первом месте» (LPV) внесла в Сейм проект решения о лишении Андрея Мамыкина гражданства. В документе указано, что Андрей Мамыкин, выступая на российском телеканале «Россия 1», недавно публично призывал Россию бомбить страны Балтии и убивать их жителей. По оценке LPV, такие действия следует расценивать как призыв к началу войны, а также как открытую подстрекательскую деятельность к тяжёлым нарушениям международного права.