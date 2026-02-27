Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Присяжный адвокат: Сейм не может отнять гражданство у Мамыкина

TV24 27 февраля, 2026 12:21

Фото LETA

Может ли Сейм лишить гражданства бывшего депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина? Присяжный адвокат, партнёр адвокатского бюро «Cobalt» Эдгар Пастарс, комментируя этот вопрос в эфире TV24, заявил, что сам Сейм в законе указал: он не может принимать решение о лишении гражданства — это делает соответствующее учреждение, решение которого можно обжаловать.

Адвокат считает, что это проявление бессилия Сейма: хотя парламент признаёт, что «нам следовало бы это сделать» и что это было бы правильно, поскольку Андрей Мамыкин угрожает Латвийскому государству и по сути налицо все необходимые признаки, сам Сейм вправе лишь высказать позицию, но не имеет полномочий лишать гражданства. Он может заявить, что это необходимо, однако не уполномочен принять окончательное решение, пояснил Эдгар Пастарс.

Присяжный адвокат полагает, что должна существовать возможность решать вопрос о том, может ли Андрей Мамыкин иметь второе гражданство. В подобных случаях теоретически может возникнуть статус лица без гражданства; есть страны, которые пытаются двигаться в этом направлении. Возможно, стоит подумать, можно ли что-то изменить на уровне учреждения, внеся поправки в закон, а не ограничиваться политическими заявлениями. «Это было политическое позиционирование», — отметил Эдгар Пастарс.

Как сообщалось, партия «Латвия на первом месте» (LPV) внесла в Сейм проект решения о лишении Андрея Мамыкина гражданства. В документе указано, что Андрей Мамыкин, выступая на российском телеканале «Россия 1», недавно публично призывал Россию бомбить страны Балтии и убивать их жителей. По оценке LPV, такие действия следует расценивать как призыв к началу войны, а также как открытую подстрекательскую деятельность к тяжёлым нарушениям международного права.

Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)
Полиция берёт «мулов» с поличным в аптеке. Фармацевт помог полиции провести операцию под прикрытием (ВИДЕО)

Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов
Больше не будут пугать шарами: под Резекне поймали тех самых контрабандистов

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (2)

Экономика Латвии обещает вырасти на 2,3%. Но это не точно…

Новости Латвии 16:42

Экономика Латвии в прошлом году выросла на 2,1%, а в четвёртом квартале - на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В фактических ценах ВВП составил 43 млрд евро, из них 11,821 млрд евро - в четвёртом квартале. По оценкам банков, в 2026 году рост может достигнуть 2,3%, однако сохраняющаяся неопределённость способна ограничить этот потенциал.

18 лет — не срок: семья убитого Любки подала апелляцию на приговор суда

Важно 16:32

Семья убитого предпринимателя и политика Андрея Любки подала апелляционную жалобу в отношении приговора Игорю Хаиту к 18 годам лишения свободы, сообщила представительница потерпевших Виктория Яркина-Точа.

Раев призвал министров взять автоматы и идти на учения. Без практики проблем не увидеть

Важно 16:31

Чтобы понять реальное состояние военной подготовки и обороны, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел, полковник резерва Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Kārtības rullis» предложил политикам покинуть кабинеты и лично участвовать в учениях.

Елгава готовится к паводкам: спасают мусорники и скамейки

Важно 16:21

В Елгаве начались превентивные меры из-за возможных паводков. Как сообщает агентство LETA, с берегов рек уже убраны элементы городской инфраструктуры.

Самый неуловимый цвет в мире стоит миллиарды — и его всё ещё не нашли

Наука 16:04

Яркие, стойкие пигменты — редкость. Настолько редкость, что новый цвет может стоить миллиарды.

Родители протестуют против закрытия школ в регионах. Но в классе всего 8 детей…

Новости Латвии 15:57

В Кекавском и Лимбажском краях реформы школьной сети вызвали протесты. У зданий дум почти одновременно прошли пикеты - родители учеников школ, которые планируется ликвидировать или объединить, выступили против решений самоуправлений. Об этом пишет LA.

Сезон «золотых ям» открыт! Что делать водителю и когда нужна фиксация полиции?

Важно 15:48

С колебаниями температуры и таянием снега в Латвии начался ежегодный сезон ям. В конце февраля страховая компания ERGO получила первые заявления по KASKO о пробитых шинах после наезда на ямы в Риге.

