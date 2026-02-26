Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 16:20

Важно 0 комментариев

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Неожиданную инициативу решил реализовать пользователь платформы «X» под псевдонимом Strēle. «Добрый день, дорогие люди. Завтра с 11:00 буду в центре с лопатой. Пишите в комментариях, где не убран тротуар — в отмеченной на изображении зоне — и поеду убирать», — говорилось в записи от 24 февраля.

Сказано — сделано.

«Пока что я очистила тротуары у трёх домов и один пешеходный переход. Прошла по улицам Валдемара, Бруниниеку, Тербатас и Артилерияс. Больше всего работы было на улице Артилерияс. Готова ещё пять часов бродить с лопатой», — сообщила она позже.

Координатор политики организации «Zero Waste Latvija» Майя Крастиня, реагируя на эту инициативу, предложила идею Рижской думе: «Оставить на остановках общественные лопаты. Пока ждём (долго не приходящий) транспорт, хотя бы согреемся, очищая улицу. Я серьёзно. Это государство и город самообслуживания. Это нужно сокращать на уровне законодательства, но развивать — в районах».

Комментарии пользователей были разными.

Гундега: «У меня во дворе закрытого жилого дома лопату сломали за пару дней. На улицах у них вообще нет шансов выжить».
Айгарс: «Можно ещё наборы для ремонта асфальта поставить на перекрёстках».
Aps: «В районах и у Origo лопаты в первые 30 минут: А — украдут, B — сопрут, C — утащат, D — возьмут как “трофей”. Победителей разыграем 31 февраля».
Иварс: «Тогда пусть вернут мои налоги. Если я сам всю зиму чищу улицу, зачем платить налоги этой думе?»
Инессе: «А у лопат будет GPS?»
Азлем: «Поддерживаю. Ещё нужны щебень, укладчик асфальта и другая техника — там, где нужно ремонтировать дороги».

«Ja tev gribās, iekod ribās!»: Ланга показала свой знаменитый уровень культуры
«Ja tev gribās, iekod ribās!»: Ланга показала свой знаменитый уровень культуры (1)

Штраф за незнание госязыка и другие «приводы» в Сейме
Штраф за незнание госязыка и другие «приводы» в Сейме

«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого?
«Торгуют продукцией военных преступников и оккупантов»: это не про Россию — а про кого?

Суд Евросоюза: Венгрия нарушила свободу слова

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Читать
Строительство крематория в Иманте: проблема наконец дошла до Рижской думы

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Читать

Присутствие Авена на лекции Ланькова прокомментировал юрист миллиардера

Новости Латвии 16:41

Новости Латвии 0 комментариев

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.

Читать

Синоптики обещают оттепель: вместо снега пойдут дожди

Новости Латвии 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии немного потеплеет и возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу в Латвии немного потеплеет и возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

ЧП и криминал 16:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

Читать

После 80 без мяса? Исследование удивило даже диетологов

Азбука здоровья 16:05

Азбука здоровья 0 комментариев

Новое исследование показало неожиданный результат: пожилые люди старше 80 лет, которые полностью избегают мяса, реже доживают до 100 лет. Но есть важная деталь — это касается только тех, кто при этом был в недостаточном весе.

Новое исследование показало неожиданный результат: пожилые люди старше 80 лет, которые полностью избегают мяса, реже доживают до 100 лет. Но есть важная деталь — это касается только тех, кто при этом был в недостаточном весе.

Читать