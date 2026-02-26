Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

Неожиданную инициативу решил реализовать пользователь платформы «X» под псевдонимом Strēle. «Добрый день, дорогие люди. Завтра с 11:00 буду в центре с лопатой. Пишите в комментариях, где не убран тротуар — в отмеченной на изображении зоне — и поеду убирать», — говорилось в записи от 24 февраля.

Сказано — сделано.

«Пока что я очистила тротуары у трёх домов и один пешеходный переход. Прошла по улицам Валдемара, Бруниниеку, Тербатас и Артилерияс. Больше всего работы было на улице Артилерияс. Готова ещё пять часов бродить с лопатой», — сообщила она позже.

Координатор политики организации «Zero Waste Latvija» Майя Крастиня, реагируя на эту инициативу, предложила идею Рижской думе: «Оставить на остановках общественные лопаты. Пока ждём (долго не приходящий) транспорт, хотя бы согреемся, очищая улицу. Я серьёзно. Это государство и город самообслуживания. Это нужно сокращать на уровне законодательства, но развивать — в районах».

Комментарии пользователей были разными.

Гундега: «У меня во дворе закрытого жилого дома лопату сломали за пару дней. На улицах у них вообще нет шансов выжить».

Айгарс: «Можно ещё наборы для ремонта асфальта поставить на перекрёстках».

Aps: «В районах и у Origo лопаты в первые 30 минут: А — украдут, B — сопрут, C — утащат, D — возьмут как “трофей”. Победителей разыграем 31 февраля».

Иварс: «Тогда пусть вернут мои налоги. Если я сам всю зиму чищу улицу, зачем платить налоги этой думе?»

Инессе: «А у лопат будет GPS?»

Азлем: «Поддерживаю. Ещё нужны щебень, укладчик асфальта и другая техника — там, где нужно ремонтировать дороги».



