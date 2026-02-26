Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полицейских стало больше, но их по-прежнему не хватает: Рукс

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 14:49

Valsts policija

Прошлый год Государственная полиция завершила с увеличением числа сотрудников, но их по-прежнему не хватает, рассказал журналистам в четверг начальник Госполиции Армандс Рукс.

В прошлом году на службу было принято 375 полицейских, а 302 ушли в отставку. Аналогичная ситуация с увеличением штата была в 2014 году.

В конце прошлого года в Госполиции было 6012 должностей и 4656 должностных лиц. Это означает, что в полиции по-прежнему не хватает людей, но, как подчеркнул Рукс, это наблюдается в в других учреждениях. Постоянно идет соревнование, кто предложит лучшие бонусы. По мнению Рукса, необходимо прилагать усилия, чтобы вернуть в Латвию тех граждан, которые покинули страну.

В конце прошлого года в полиции работало 1 199 контрактников при общем количестве должностей 1 316.

В прошлом году 100 сотрудников правоохранительных органов покинули службу по собственному желанию. В 2025 году произошел скачок в повышении зарплат, и теперь средняя зарплата в Госполиции составляет 1 849 евро после уплаты налогов, отметил Рукс, добавив, что лучше стало с зарплатой и у кадетов колледжа полиции.

50,1% сотрудников полиции - женщины, что является самым высоким показателем среди полицейских в ЕС.

В прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 103 сотрудника полиции, тогда как годом ранее - 100. В прошлом году также был зафиксирован случай взяточничества.

