Продлены сроки деятельности Резекненской и Лиепайской специальных экономических зон

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 14:08

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сейм в четверг принял поправки, продлив сроки деятельности Резекненской и Лиепайской специальных экономических зон (СЭЗ) до 31 декабря 2050 года.

Ранее срок деятельности СЭЗ был установлен до 31 декабря 2035 года.

Парламентское большинство не поддержало ранее одобренные народнохозяйственной комиссией Сейма предложения установить для СЭЗ бессрочный период деятельности.

Планируется, что вопрос о налоговых льготах для свободных портов и СЭЗ более подробно будет рассматриваться комиссией по бюджету и финансам. Минэкономики подало комиссии предложения по законопроекту о применении налогов в свободных портах и СЭЗ, призывая продлить их поддержку до 31 декабря 2050 года.

Как указали в министерстве, до истечения действующего срока деятельности СЭЗ - 31 декабря 2035 года - остается менее десяти лет, что не обеспечивает достаточной правовой стабильности и предсказуемости ни для работающих в свободных портах и СЭЗ предприятий, ни для потенциальных инвесторов.

В конце 2025 года на заседании народнохозяйственной комиссии был актуализирован также вопрос о продлении срока деятельности Латгальской СЭЗ, и это предложение получило политическую поддержку. Это в свою очередь побудило подготовить соответствующие поправки к закону о продлении срока деятельности Резекненской СЭЗ, чтобы обеспечить равные условия и честную конкуренцию для предпринимательства в регионе, сохранить конкурентоспособность и способствовать сбалансированному развитию.

Как указывают авторы законопроекта, с момента создания Резекненской СЭЗ коммерческие общества инвестировали в ее развитие 310,7 млн евро, что является значительным вкладом в местную экономику. Однако полностью освоить эти инвестиции до 2035 года, когда истекает срок деятельности Резекненской СЭЗ, практически невозможно, поэтому важно продлить срок ее деятельности аналогично Латгальской СЭЗ, так как обе зоны играют схожую роль в развитии региона.

В свою очередь Лиепайская СЭЗ является одним из важнейших инструментов развития предпринимательства в Курземском регионе, способствуя развитию производства, логистики, портовых услуг, транзита и экспорта. Ее территория составляет 3979 гектаров, охватывая почти 65% площади Лиепаи.

