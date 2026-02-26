Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Давайте объединимся! Абола предлагает подать коллективный иск против Ланги

Редакция PRESS 26 февраля, 2026 15:24

Важно 0 комментариев

Журналист и общественный деятель Наталья Абола намерена обжаловать решение суда по иску к депутату Рижской думы, поэтессе Лиане Ланге. Поводом для разбирательства стал пост Ланги в соцсетях с призывом «всем этим аболоподобным» репатриироваться «в страну своего этнического происхождения», а также резкие комментарии под публикацией.

Суд признал, что комментарии действительно нарушили честь и достоинство Аболы, и указал на ответственность ответчицы за то, что они не были удалены. Однако размер компенсации составил 200 евро. «Суд признал, что оскорбительные комментарии под публикацией действительно нарушали честь и достоинство, и установил ответственность ответчицы за то, что она их не удалила — в размере 200 евро», — написала Абола. По ее словам, вина была доказана в ходе процесса: «Судья не мог не признать ее вину — это было доказано мной и моим адвокатом на основании представленных материалов и правовых аргументов. Именно поэтому компенсация все таки была присуждена».

При этом размер выплаты она назвала несоразмерным. «При установленном факте нарушения суд фактически свел ответственность к символической сумме, тем самым обесценив сам принцип защиты человеческого достоинства», — заявила Абола. Она также отметила, что сам призыв, который, по ее мнению, подразумевал изгнание граждан, «ничего предосудительного, как оказалось, не содержит».

«Логика решения настолько тонка, что простому смертному ее, вероятно, постичь не дано. Но для постижения непостижимого существует апелляция», — добавила она.

После консультации с адвокатом Абола решила добиваться признания оскорбительным не только комментариев, но и самого поста — «в защиту моей чести, достоинства и, разумеется, всех “яблокообразных”». Она также предложила подать коллективный иск от граждан Латвии с фамилиями Аболс и Абола: «Поэтому объявляю сбор “яблокообразных”: если вы носите такую фамилию и не разделяете риторику, разжигающую рознь, напишите мне в личные сообщения. История любит коллективные сюжеты».

Инициативу уже поддержали ее дочь Анна Абола и внук Роберт Аболс. «Друзья, предлагаю простой принцип: возмущение — в действие. Комментарии в соцсетях не меняют реальность, а юридические шаги — меняют. Пусть медленно, пусть не сразу, но меняют», — подчеркнула она.

В свою очередь Ланга заявила, что также считает себя выигравшей стороной: суд не обязал ее извиняться, удалять публикацию и комментарии, а также отказал в требовании о взыскании 10 тысяч евро.

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)
Эксклюзив

«Стоит, как гнилой зуб»: что происходит с взорванным домом на Баускас? (ФОТО)

«Ja tev gribās, iekod ribās!»: Ланга показала свой знаменитый уровень культуры
Важно

«Ja tev gribās, iekod ribās!»: Ланга показала свой знаменитый уровень культуры (1)

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары
Важно

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

Суд Евросоюза: Венгрия нарушила свободу слова

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Поскольку независимая радиостанция Klubradio в Венгрии была лишена частоты, в 2021 году она была вынуждена прекратить вещание в диапазоне FM. Европейский суд в Люксембурге счел это решение властей страны неправомерным.

Читать
Строительство крематория в Иманте: проблема наконец дошла до Рижской думы

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Сегодня Рижская дума поручила Департаменту городского развития оценить коллективное обращение жителей против строительства крематория рядом с кладбищем Лачупе, сообщает агентство LETA. Соответственно, департамент рассмотрит просьбу жителей не поддерживать редакцию локального плана для земельного участка по адресу улица Балтеглю, 30.

Читать

Присутствие Авена на лекции Ланькова прокомментировал юрист миллиардера

Новости Латвии 16:41

Новости Латвии 0 комментариев

Вечером во вторник лекцию российского историка и специалиста по северокорейской проблеме Андрея Ланькова, задержанного в Риге и высланного из Латвии, посетил российский миллиардер и гражданин Латвии Пётр Авен, находящийся под санкциями Европейского союза, как сообщают участники лекции в социальных сетях.

Читать

Синоптики обещают оттепель: вместо снега пойдут дожди

Новости Латвии 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии немного потеплеет и возможны дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Раздайте людям лопаты: раз дума не способна, рижане сами убирают тротуары

Важно 16:20

Важно 0 комментариев

С приходом настоящей зимы в социальных сетях всё чаще появляются жалобы на неочищенные тротуары и снежную кашу на улицах, особенно в Риге.

Читать

100 часов работ и штраф 10 500 евро. Названа цена турпоездок в Крым

ЧП и криминал 16:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Как сообщает LETA, после решения Верховного суда в силу вступил приговор консультанту по путешествиям Элеоноре Ивановой за нарушение санкций ЕС и организацию туристических поездок в Крым. Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции.

Читать

После 80 без мяса? Исследование удивило даже диетологов

Азбука здоровья 16:05

Азбука здоровья 0 комментариев

Новое исследование показало неожиданный результат: пожилые люди старше 80 лет, которые полностью избегают мяса, реже доживают до 100 лет. Но есть важная деталь — это касается только тех, кто при этом был в недостаточном весе.

Читать