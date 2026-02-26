Давайте объединимся! Абола предлагает подать коллективный иск против Ланги

Суд признал, что комментарии действительно нарушили честь и достоинство Аболы, и указал на ответственность ответчицы за то, что они не были удалены. Однако размер компенсации составил 200 евро. «Суд признал, что оскорбительные комментарии под публикацией действительно нарушали честь и достоинство, и установил ответственность ответчицы за то, что она их не удалила — в размере 200 евро», — написала Абола. По ее словам, вина была доказана в ходе процесса: «Судья не мог не признать ее вину — это было доказано мной и моим адвокатом на основании представленных материалов и правовых аргументов. Именно поэтому компенсация все таки была присуждена».

При этом размер выплаты она назвала несоразмерным. «При установленном факте нарушения суд фактически свел ответственность к символической сумме, тем самым обесценив сам принцип защиты человеческого достоинства», — заявила Абола. Она также отметила, что сам призыв, который, по ее мнению, подразумевал изгнание граждан, «ничего предосудительного, как оказалось, не содержит».

«Логика решения настолько тонка, что простому смертному ее, вероятно, постичь не дано. Но для постижения непостижимого существует апелляция», — добавила она.

После консультации с адвокатом Абола решила добиваться признания оскорбительным не только комментариев, но и самого поста — «в защиту моей чести, достоинства и, разумеется, всех “яблокообразных”». Она также предложила подать коллективный иск от граждан Латвии с фамилиями Аболс и Абола: «Поэтому объявляю сбор “яблокообразных”: если вы носите такую фамилию и не разделяете риторику, разжигающую рознь, напишите мне в личные сообщения. История любит коллективные сюжеты».

Инициативу уже поддержали ее дочь Анна Абола и внук Роберт Аболс. «Друзья, предлагаю простой принцип: возмущение — в действие. Комментарии в соцсетях не меняют реальность, а юридические шаги — меняют. Пусть медленно, пусть не сразу, но меняют», — подчеркнула она.

В свою очередь Ланга заявила, что также считает себя выигравшей стороной: суд не обязал ее извиняться, удалять публикацию и комментарии, а также отказал в требовании о взыскании 10 тысяч евро.