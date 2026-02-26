“Пёс спасёт тебе сердце, но развалит кошелёк” — новый опрос шокировал старшее поколение

Выяснилось, что 57% людей старшего возраста имеют хотя бы одного питомца. И для большинства это не просто кошка или собака, а часть повседневной жизни. 83% владельцев заявили, что животное придаёт их жизни смысл. 63% отметили снижение стресса, а 44% — что питомец помогает им оставаться физически активными. Почти семь из десяти признались, что благодаря животному у них появились новые социальные контакты.

Особенно заметна разница у владельцев собак: регулярные прогулки означают дополнительное движение, которое поддерживает сердце и суставы. Для людей старшего возраста это может быть важнее любого абонемента в спортзал.

Но вместе с этим усиливается финансовая сторона вопроса. 31% владельцев признались, что содержание питомца «заметно давит на бюджет» — и этот показатель вырос по сравнению с предыдущими годами. Среди тех, кто не заводит животных, треть прямо говорит: главная причина — деньги.

Корм, ветеринарные услуги, лекарства, профилактика, страховки — всё это складывается в ощутимую сумму, особенно при фиксированной пенсии.

В итоге формула получается необычная: меньше одиночества и больше движения — но и больше расходов.

Кто-то называет это инвестицией в здоровье. Кто-то — дорогим удовольствием.





