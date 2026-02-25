Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто совал его в свой нос? Рижанка в шоке от аптечной покупки

25 февраля, 2026 12:04

Своим драматичным рассказом о простой, казалось бы, аптечной покупке, поделилась с press.lv жительница рижского Зиепниеккалнса Елена. 

Женщина рассказала, что пару месяцев назад купила в хорошо знакомой аптеке спрей для носа c морской водой. Чтоб был в хозяйстве на случай внезапной болезни.

-Всегда так делала - обычно флакона хватало на полгода, год. Для профилактики промыть нос или при начинающейся простуде. В этот раз ещё при покупке почувствовала необыкновенную легкость флакона, но зацикливаться на этом не стала. Во-первых, заведение проверенное. Во-вторых, списала это на новый дизайн - мало ли, сжали как-то морскую воду до нановеса?

Когда через время я начала пользоваться спреем, во-первых, удивилась тому, что он был открыт, хотя находился в недоступном для окружающих месте и никто им пользоваться не мог. Не требовалось никуда крутить колпачок или снимать специальную пимпочку, как это обычно бывает. И снова возникло ощущение, что он полупустой. Внутри при встряхивании не чувствовалось никакого наполнения. Хватило,в  общем, этого спрея всего на несколько дней при минимальном использовании. А цена - больше 10 евро! 

-Понятно, чека у меня не осталось, да и при его наличии как докажешь, что я купила практически пустой и ещё неизвестно кем использованный флакон от спрея? - говорит Елена. И рассказывает, что решила все же сходить в аптеку. Во-первых, проинформировать о происшествии. Во-вторых, хотя бы пару слов утешения выслушать. 

-Скандалить я не стала, ясно же, что виновника теперь не вычислишь, - говорит женщина. -Но аптекарша все-таки произвела впечатление: ни удивиться хотя бы, ни в руки взять этот флакон, поинтересоваться удивительной ситуацией. Напротив - ледяным тоном фармацевт сообщила, что "ваша покупка - это ваша ответственность. Надо было сразу проверять". 

-А как можно сразу проверить покупку спрея в аптеке (магазине)? То есть, открывать, брызгать? И что я понимаю в упаковке - как он должен быть закрыт-закручен? - размышляет Елена.

В итоге она купила новый флакон: "Там же, но он был гораздо тяжелее прошлого  - это чувствовалось сразу. Как проверять осталось неясно. Уже дома выяснилось, что носик спрея был прикреплен к пластиковому колпачку. И оторвался, как только я стала испытывать спрей. Точно новый - повезло".

-Согласна, это, похоже, редчайшая ситуация. То ли бракованный флакон, то ли подсунутый каким-то нерадивым работником, - говорит женщина. И поясняет:  "Хочу донести до широкого круга покупателей, что бывают и вот такие удивительные ситуации. И напомнить совет фармацевта "Ваша покупка - это ваша ответственность". И надо научиться не стесняясь её хорошенько проверять... 

В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент
В Лудзе инвалида лишают дома за долг по NĪN в 250 евро: опасный прецедент

«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев
«Механизированная пехотная бригада из Адажи отправится в Покровск»: Раев

В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти
В Юрмале умерла роженица: ребенка удалось спасти

Водитель был под наркотиками? СМИ — о тяжёлом ДТП на Лиепайском шоссе

Водитель грузовика, гражданин Индии 1990 года рождения, ставший виновником серьезной аварии 18 февраля на перекрестке Апшупе (месте пересечения дорог Рига-Лиепая и Тукумс-Елгава), был задержан сразу после аварии, а в пятницу, 20 февраля, Земгальский районный суд в Добеле применил к нему арест в качестве меры пресечения.

Произошёл взрыв на мемориале «Вечный огонь» в Даугавпилсе. ВИДЕО

Во время обслуживания элемента "Вечный огонь" на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщили в муниципальной полиции Даугавпилса.

Не улетишь налегке: Эмираты ужесточили "въезд без визы" для европейцев и для Латвии

Планировали спонтанный отдых в Дубае или Абу-Даби? Забудь про лёгкий визит с видом на пальмы. Власти Объединённых Арабских Эмиратов заметно ужесточили проверку въезда для граждан более 40 европейских стран, включая Латвию — даже если формально право на визу по прибытии ещё сохраняется.

Пенсии до 1000 евро — без подоходного налога: кому придётся подавать декларацию?

Хорошая новость для тысяч латвийских пенсионеров: теперь с пенсии до 1000 евро в месяц подоходный налог больше не удерживается. Об этом сообщили в Государственной службе доходов Латвии (VID, СГД).

В приюте Ulubele из-за морозов лопнула канализация: нужна помощь

Из-за суровой зимы в приюте для животных Ulubele серьезно повреждена канализационная система. Из строя вышла одна из двух центральных веток канализации, что существенно осложнило работу учреждения. В результате часть внутренних помещений приюта невозможно качественно убирать, а также полноценно ухаживать за 26 собаками и 30 кошками. Кроме того, три из пяти кухонь временно непригодны к использованию.

В домике? Что за самоуправления вообще не подали заявки на допуск к гостайне

Два самоуправления не подали заявки на получение допуска к государственной тайне для исполнительных директоров, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственной безопасности (СГБ).

Из-за ремонта изменено расписание поездов в направлении Лиепаи

В связи с ремонтными работами с субботы, 28 февраля, меняется график движения поездов в направлении Лиепаи, сообщает LETA.

