Женщина рассказала, что пару месяцев назад купила в хорошо знакомой аптеке спрей для носа c морской водой. Чтоб был в хозяйстве на случай внезапной болезни.

-Всегда так делала - обычно флакона хватало на полгода, год. Для профилактики промыть нос или при начинающейся простуде. В этот раз ещё при покупке почувствовала необыкновенную легкость флакона, но зацикливаться на этом не стала. Во-первых, заведение проверенное. Во-вторых, списала это на новый дизайн - мало ли, сжали как-то морскую воду до нановеса?

Когда через время я начала пользоваться спреем, во-первых, удивилась тому, что он был открыт, хотя находился в недоступном для окружающих месте и никто им пользоваться не мог. Не требовалось никуда крутить колпачок или снимать специальную пимпочку, как это обычно бывает. И снова возникло ощущение, что он полупустой. Внутри при встряхивании не чувствовалось никакого наполнения. Хватило,в общем, этого спрея всего на несколько дней при минимальном использовании. А цена - больше 10 евро!

-Понятно, чека у меня не осталось, да и при его наличии как докажешь, что я купила практически пустой и ещё неизвестно кем использованный флакон от спрея? - говорит Елена. И рассказывает, что решила все же сходить в аптеку. Во-первых, проинформировать о происшествии. Во-вторых, хотя бы пару слов утешения выслушать.

-Скандалить я не стала, ясно же, что виновника теперь не вычислишь, - говорит женщина. -Но аптекарша все-таки произвела впечатление: ни удивиться хотя бы, ни в руки взять этот флакон, поинтересоваться удивительной ситуацией. Напротив - ледяным тоном фармацевт сообщила, что "ваша покупка - это ваша ответственность. Надо было сразу проверять".

-А как можно сразу проверить покупку спрея в аптеке (магазине)? То есть, открывать, брызгать? И что я понимаю в упаковке - как он должен быть закрыт-закручен? - размышляет Елена.

В итоге она купила новый флакон: "Там же, но он был гораздо тяжелее прошлого - это чувствовалось сразу. Как проверять осталось неясно. Уже дома выяснилось, что носик спрея был прикреплен к пластиковому колпачку. И оторвался, как только я стала испытывать спрей. Точно новый - повезло".

-Согласна, это, похоже, редчайшая ситуация. То ли бракованный флакон, то ли подсунутый каким-то нерадивым работником, - говорит женщина. И поясняет: "Хочу донести до широкого круга покупателей, что бывают и вот такие удивительные ситуации. И напомнить совет фармацевта "Ваша покупка - это ваша ответственность". И надо научиться не стесняясь её хорошенько проверять...