Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

Вот увидите, после выборов налоги опять повысят: Pietiek

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 12:35

Латышские СМИ 0 комментариев

«Увеличение государственного долга (неизбежное следствие бюджетного дефицита, это близнецы братья) всегда требует повышения налогов. Поэтому, конечно, скоро снова придется повышать налоги. После выборов, конечно, - предрекает Гунтар Витолс на портале Pietiek.

И не нужно рассказывать здесь о каких-то инвестициях, которые где-то что-то приносят и увеличивают доходы государства. Государственный бюджет в основном является механизмом перераспределения — собираются налоги, а затем перераспределяются из одного кармана в другой. В бюджете есть и небольшие расходы, стимулирующие экономику, но это цифры в процентах после запятой.

Если налогов не хватает, если не удается сбалансировать бюджет, то приходится брать в долг, и тогда соответственно растут расходы по выплате процентов, и тогда налоги приходится повышать только для того, чтобы их оплатить.

Наши лидеры за 10 лет довольно быстро подняли процентные выплаты. Было около 200 миллионов в год, сейчас около 600, через несколько лет мы приблизимся к миллиарду, а еще через несколько лет достигнем общего объема расходов на образование. Это только проценты! И народ неизменно благодарен — в эти годы еще быстрее, чем долг, росли зарплаты, премии и... политические рейтинги тех, кто реализовывал эту мудрую политику.

И как же иначе? Ведь исчезновение денег в черной дыре проходит под очень красивыми лозунгами. Например, 2021 год был «бюджетом оздоровления», 2022 год был бюджетом «семей и безопасности», за ним последовал «бюджет безопасности и людей», а теперь просто «безопасности». В общем, по крайней мере, с безопасностью у нас все в порядке.

Безопасность от кредиторов, наверное, потому что рост бюджета на оборону составляет лишь небольшую часть денег, взятых в долг и просто потраченных в эти годы. Зато построен прочный забор.

Предложение. Чтобы избиратели меньше мучились, систему образования нужно вообще закрыть. От этого будет две выгоды. Первая — меньше знаешь, лучше спишь, а чем тупее люди, тем они меньше знают. Зато сон здоровее. Вторая — останется больше денег на выплату процентов, и налоги будут повышаться медленнее".

Комментарий Press.lv:

Всё верно, только предложение закрыть образование  совершенно избыточно. Во-первых, оно и так рано или поздно схлопнется в результате уже проведенных реформ.  

Во-вторых, у правящих есть никогда не подводивший их слоган, которые позволяет оправдывать любые чудеса.  "Русские идут!"

И пока они "идут", у нас будет расти госдолг, повышаться налоги и происходить разные аирбалтиковские и рэйлбалтиковские чудеса – и политической элите ничего за то не будет, кроме стабильно растущих рейтингов. Такова латвийская селяви.   

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?
Важно

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
Важно

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (1)

А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел!
Важно

А где же демократия!? Национала бумерангом стукнул закон, поддержанный националами — и он прозрел! (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ригу прорвало: из-за морозов трубы не выдерживают

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Читать
Загрузка

Неучтённые продукты в «Юрас перле»: как в знаменитом ресторане клиентов обманывали

История и культура 15:12

История и культура 0 комментариев

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Читать

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Читать

Мозг не «взрослеет» в 25? Учёные назвали новый возрастной рубеж

Наука 14:37

Наука 0 комментариев

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Читать

«Рига и Юрмала забили на уборку снега. Куда идут налоги?». Божена Рынска в шоке

Важно 14:34

Важно 0 комментариев

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

Читать

Температура внутри опухоли минус 140: кончаются деньги на важные онкооперации

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Читать

На Рижских кладбищах заканчиваются места: доклад самоуправления

Новости Латвии 14:29

Новости Латвии 0 комментариев

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

Читать