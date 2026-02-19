Вот увидите, после выборов налоги опять повысят: Pietiek

И не нужно рассказывать здесь о каких-то инвестициях, которые где-то что-то приносят и увеличивают доходы государства. Государственный бюджет в основном является механизмом перераспределения — собираются налоги, а затем перераспределяются из одного кармана в другой. В бюджете есть и небольшие расходы, стимулирующие экономику, но это цифры в процентах после запятой.

Если налогов не хватает, если не удается сбалансировать бюджет, то приходится брать в долг, и тогда соответственно растут расходы по выплате процентов, и тогда налоги приходится повышать только для того, чтобы их оплатить.

Наши лидеры за 10 лет довольно быстро подняли процентные выплаты. Было около 200 миллионов в год, сейчас около 600, через несколько лет мы приблизимся к миллиарду, а еще через несколько лет достигнем общего объема расходов на образование. Это только проценты! И народ неизменно благодарен — в эти годы еще быстрее, чем долг, росли зарплаты, премии и... политические рейтинги тех, кто реализовывал эту мудрую политику.

И как же иначе? Ведь исчезновение денег в черной дыре проходит под очень красивыми лозунгами. Например, 2021 год был «бюджетом оздоровления», 2022 год был бюджетом «семей и безопасности», за ним последовал «бюджет безопасности и людей», а теперь просто «безопасности». В общем, по крайней мере, с безопасностью у нас все в порядке.

Безопасность от кредиторов, наверное, потому что рост бюджета на оборону составляет лишь небольшую часть денег, взятых в долг и просто потраченных в эти годы. Зато построен прочный забор.

Предложение. Чтобы избиратели меньше мучились, систему образования нужно вообще закрыть. От этого будет две выгоды. Первая — меньше знаешь, лучше спишь, а чем тупее люди, тем они меньше знают. Зато сон здоровее. Вторая — останется больше денег на выплату процентов, и налоги будут повышаться медленнее".

Комментарий Press.lv:

Всё верно, только предложение закрыть образование совершенно избыточно. Во-первых, оно и так рано или поздно схлопнется в результате уже проведенных реформ.

Во-вторых, у правящих есть никогда не подводивший их слоган, которые позволяет оправдывать любые чудеса. "Русские идут!"

И пока они "идут", у нас будет расти госдолг, повышаться налоги и происходить разные аирбалтиковские и рэйлбалтиковские чудеса – и политической элите ничего за то не будет, кроме стабильно растущих рейтингов. Такова латвийская селяви.