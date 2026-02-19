Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 19. Февраля Завтра: Zane, Zuzanna
Доступность

«Рига и Юрмала забили на уборку снега. Куда идут налоги?». Божена Рынска в шоке (2)

Редакция PRESS 19 февраля, 2026 14:34

Важно 2 комментариев

Известная российская журналистка Божена Рынска, переселившаяся из Москвы в Юрмалу, опубликовала в Фейсбуке возмущенный "снежный" пост.

-У нас необычно снежная зима. 15 лет такого не было. И рижские власти, и юрмальские просто забили на уборку снега. Вообще ничего не делают.

Наша улица это просто целина и буераки. На выезде с соседней улицы на хайвей уже месяц ледовый гребень. Если не знать и не ехать 5 км/ч, то на хайвей выносит, прямо в бок пролетающим машинам.

Сегодня меня занесло очень серьезно на вантовом мосту. Это как Тверская. Самое главное место Риги. Никак его не минуешь. Можно ехать 70. Я ехала 60. И все равно меня носило, я не могла отровнять машину.

Думала кабзда. Машина полный привод, резина зимняя шипованая новая.

Это что вообще за фигня? В Риге мэр есть? Где снегоуборочная техника?

Почему Юрмалу улицы вообще не чистят? Тротуары мы и так сами чистим, что, и улицы тоже теперь должны?! Налоги наши куда идут?

Комментаторы откликнулись на вопрос Божены. В том числе, из России:

-В Подмосковье проблемы те же, но мы знаем куда идут налоги 

-Насколько я помню, в Риге никогда особо снег не чистили. Я была каждую зиму с 2014 по 2019 - ни разу не чистили, даже в центре.

-Старожил (я) ещё помнит одного мэра, при котором улицы риги вылизывали от снега, а ещё, чтобы разгрузить улицы для уборки, предлагали машиновладельцам ездить на транспорте бесплатно, предъявляя техпаспорт. но публично хвалить этого мэра небезопасно даже после переезда в швецию))

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Не от хорошей жизни: пассажиры впечатлились багажом пожилого человека
Важно

Не от хорошей жизни: пассажиры впечатлились багажом пожилого человека

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке
Важно

За это Браже должна подать в отставку: Ратниекс в шоке (1)

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?
Важно

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ригу прорвало: из-за морозов трубы не выдерживают (2)

Важно 15:19

Важно 2 комментариев

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Сильные морозы этой зимой резко увеличили число аварий на водопроводе — прорывы происходят и на улицах, и в жилых домах. Минувшей ночью в Торнякалнсе из-за лопнувшей трубы затопило улицу. По данным TV3 Ziņas, в холода аварий стало в несколько раз больше, а с оттепелью возможна новая волна повреждений.

Читать
Загрузка

Неучтённые продукты в «Юрас перле»: как в знаменитом ресторане клиентов обманывали (2)

История и культура 15:12

История и культура 2 комментариев

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Работник торговли был одной из самых уважаемых профессий в советскую эпоху, хотя официальная зарплата директора магазина или ресторана, не говоря уже о продавцах и официантах, была не такой уж значительной. Но все знали, что свой доход они получали при помощи не совсем законных действий. И случалось, что в отношении работников общепита тоже возбуждались уголовные дела и они отправлялись отбывать срок в места не столь отдаленные. Об одном из таких расследований рассказывалось в статье «Махинаторы из ресторана", опубликованной в газете «Ригас Балсс» в 1981 году.

Читать

Говорили про Трампа гадости: кто из политиков первым переобуется перед новым послом США? (2)

Важно 14:48

Важно 2 комментариев

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич примет верительные грамоты у чрезвычайного и полномочного посла США Мелиссы Арджирос. С этого момента дипломат официально вступит в должность и начнёт выполнение своих обязанностей в Латвии. После церемонии запланированы её первые официальные визиты — в Сейм к председателю парламента Дайге Миерине и в Министерство иностранных дел к главе ведомства Байбе Браже.

Читать

Мозг не «взрослеет» в 25? Учёные назвали новый возрастной рубеж (2)

Наука 14:37

Наука 2 комментариев

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Фраза «лобная доля полностью формируется к 25 годам» давно стала интернет-мемом. Ею объясняют импульсивные решения, странные поступки и бурные эмоции. Но новое масштабное исследование показывает: всё куда интереснее.

Читать

Температура внутри опухоли минус 140: кончаются деньги на важные онкооперации (2)

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 2 комментариев

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) призывают государство оплачивать процедуру, которая для многих пациентов является единственным шансом сохранить пораженные раком органы. Речь идет о щадящем, широко применяемом в мире и основанном на международных рекомендациях методе лечения — перкутанных аблациях. В течение двух лет процедуры проводились за счет средств европейских фондов, однако пилотный проект завершится в марте, пишет rus.lsm.lv. 

Читать

На Рижских кладбищах заканчиваются места: доклад самоуправления (2)

Новости Латвии 14:29

Новости Латвии 2 комментариев

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

На рижских кладбищах свободных мест становится все меньше, а через 7–10 лет традиционных мест для захоронений может не остаться вовсе. К такому выводу пришли авторы концептуального доклада о развитии и управлении рижскими кладбищами: подобная ситуация может сложиться даже при стремительном росте числа кремаций. Доклад представили в самоуправлении в четверг, 19 февраля, пишет LSM.

Читать