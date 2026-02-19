-У нас необычно снежная зима. 15 лет такого не было. И рижские власти, и юрмальские просто забили на уборку снега. Вообще ничего не делают.

Наша улица это просто целина и буераки. На выезде с соседней улицы на хайвей уже месяц ледовый гребень. Если не знать и не ехать 5 км/ч, то на хайвей выносит, прямо в бок пролетающим машинам.

Сегодня меня занесло очень серьезно на вантовом мосту. Это как Тверская. Самое главное место Риги. Никак его не минуешь. Можно ехать 70. Я ехала 60. И все равно меня носило, я не могла отровнять машину.

Думала кабзда. Машина полный привод, резина зимняя шипованая новая.

Это что вообще за фигня? В Риге мэр есть? Где снегоуборочная техника?

Почему Юрмалу улицы вообще не чистят? Тротуары мы и так сами чистим, что, и улицы тоже теперь должны?! Налоги наши куда идут?

Комментаторы откликнулись на вопрос Божены. В том числе, из России:

-В Подмосковье проблемы те же, но мы знаем куда идут налоги

-Насколько я помню, в Риге никогда особо снег не чистили. Я была каждую зиму с 2014 по 2019 - ни разу не чистили, даже в центре.

-Старожил (я) ещё помнит одного мэра, при котором улицы риги вылизывали от снега, а ещё, чтобы разгрузить улицы для уборки, предлагали машиновладельцам ездить на транспорте бесплатно, предъявляя техпаспорт. но публично хвалить этого мэра небезопасно даже после переезда в швецию))