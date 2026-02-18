Жарко или холодно — одинаково дорого: как жильцам добиться справедливости?

Виновата система отопления

Это только в новостройках, оборудованных по принципиально иной системе отопления, счетчики тепла установлены в каждой квартире. В большинстве рижских квартир система теплоснабжения вертикальная, сохранившаяся еще с тех времен, когда коммунальные счета не представляли собой непосильное бремя для многих квартировладельцев. Тогда батареи пылали нестерпимым жаром весь отопительный сезон, а жильцы щеголяли по комнатам в трусах и майках и тоненьких халатиках.

Но нас давно отучили от такого температурного режима. Тем более что в подвале каждой многоэтажки еще в 90–х годах прошлого века установили теплоузлы, позволяющие регулировать температуру теплоносителя в зависимости от погоды, а также подогревать горячую воду.

Однако система вертикальной разводки зачастую сводит все эти усилия на нет. В каждом подъезде с первого по последний этаж проходят стояки, к которым и подсоединяются радиаторы. В лучшей ситуации оказываются проживающие в середине дома, ведь к ним просачивается тепло от соседей.

Зато в худшем положении пребывают обитатели угловых квартир и жильцы первых этажей. Им приходится бороться с холодом, поступающим через наружные стены и подвал. Соответственно, расход тепла в этих квартирах больше, хотя именно они и жалуются на слишком прохладный воздух.

Согласно законам физики, тепло устремляется вверх. Поэтому на верхних этажах батареи всегда горячее, чем на первом. Не случайно по строительным нормативам на первых этажах всегда устанавливали радиаторы с максимальным количеством ребер, а на последнем — с минимальным. Но во многих многоэтажках этот принцип был нарушен, когда повсеместно стали менять прежние чугунные батареи на современные, и каждый квартировладелец старался установить батареи как можно большего размера.

Это еще больше разбалансировало домовую систему, увеличив температурный контраст в разных квартирах.

Ведь до сих пор услуги центрального отопления оплачиваются по принципу уравниловки. На входе в каждую многоэтажку на трубе с теплоносителем стоит счетчик, который считает поступившее тепло в мегаватт–часах. Именно в этих физических величинах устанавливает тариф RIgas siltums.

C 1 октября 2025 года в Риге действует тариф в размере 83,01 евро за мегаватт-час. Еще 6 лет назад, в 2020-м, он составлял 42,10 евро за мегаватт-час. К этой сумме приплюсовывается еще и налог на добавленную стоимость в размере 12%. В конце месяца бухгалтер домоуправления распределяет выставленную RIgas siltums общую сумму по каждой квартире, исходя из ее общей площади. Вот отсюда и получаются евро на квадратные метры, указанные в ежемесячных счетах.

Однако владельцы угловых квартир на первых этажах потребляют максимум тепла, тогда как их соседи из центральных квартир — минимум. При этом и те, и другие оплачивают отопление, исходя исключительно из общей площади своего жилища. И пока все усилия по учету тепла, основанному на его фактическом потреблении, в Риге остаются лишь на уровне теории.

Не менее +18 градусов

Действующими правилами Кабинета министров № 102 установлено, что температура воздуха в квартире не должна быть ниже +18 градусов, в ванной комнате — ниже +25 градусов, а на лестничной площадке — ниже +16 градусов. И если она не соответствует норме, то прежде всего нужно обращаться к своему домоуправу.

Часто бывает, что в стояках образуются воздушные пробки, из–за чего тепло не поступает в комнатные радиаторы. Оно проникает в систему через старые батареи во время ремонтных работ. Сантехник должен периодически «воздушивать» стояки, открывая кран где–нибудь на чердаке, чтобы выпустить воздух. Если подобные манипуляции не имеют эффекта и в квартире по–прежнему холодно, то нужно менять режим отопления во всем доме, регулируя температуру непосредственно в теплоузле.

Собственники могут сами выбрать температурный режим и письменно информировать об этом домоуправа. Для этого необходимо собрать подписи более 50% квартировладельцев. Но им нужно знать, что, согласно рекомендациям Рижского энергетического агентства, комфортная температура в жилых помещениях должна составлять +20...+22 градуса в дневное время (с 6.00 до 22.00), а ночью она может опускаться до +18 градусов.

Однако все это лишь рекомендации, не имеющие законодательной силы. Конечно, вы вправе потребовать установить в своей квартире температуру +22 градуса, но это требование домоуправ может и не принять во внимание, сославшись на правила Кабинета министров. Тем более что многие жильцы готовы даже немного померзнуть, чтобы платить меньше за отопление. Ведь понижение температуры теплоносителя на один градус дает 5–процентную экономию при оплате счетов. Тем не менее повысить температуру в своей квартире можно и самостоятельно.

Для этого необходимо минимизировать теплопотери: например, отрегулировать стеклопакеты, утеплить наружные стены или освободить радиаторы от мебели и других предметов, препятствующих свободной циркуляции тепла.

Альтернативные источники тепла

В многоэтажках послевоенной постройки отключиться от централизованного отопления, установив, например, газовый котел или печку–буржуйку, в Риге невозможно. Во–первых, это связано с требованиями противопожарной безопасности: в домах отсутствуют дымоходы. Во–вторых, в столице действуют правила Рижской думы, запрещающие устанавливать печи и локальные котельные, чтобы не создавать дополнительных источников загрязнения воздуха.

Альтернативой могут стать электрические радиаторы или подогреваемые полы, однако это слишком дорогое удовольствие. Чаще всего в квартирах используют масляные обогреватели с термостатом, инверторные системы, тепловентиляторы или обогреватели инфракрасного типа. У каждого типа прибора есть свои плюсы и минусы, но в любом случае при их применении готовьтесь к существенному увеличению платежей за электричество.

Кроме того, отопительные приборы часто становятся причиной пожара. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать главное правило: не оставлять их включенными без присмотра. Также необходимо следовать основным правилам противопожарной безопасности: не сушить вещи на обогревателях; устанавливать прибор только на жестяном поддоне или другом негорючем основании; не ставить калорифер на паркете, коврах, деревянной мебели, рядом со шторами, занавесками или обоями; держать любые предметы на расстоянии не менее 50 см от электронагревателя.

Александр ФЕДОТОВ